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冬盟／一度落後8分…台鋼雄鷹首戰4：9輸上屆冠軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
亞洲冬季棒球聯盟，台鋼雄鷹藍寅倫。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲冬季棒球聯盟，台鋼雄鷹藍寅倫。圖／中華職棒聯盟提供

為明年升上一軍做準備，中職新軍台鋼雄鷹隊參戰今年亞洲棒球冬季聯盟，第一場就遭受震撼教育，一度落後日本社會人隊8分，靠著8局上連串安打破蛋，最終仍以4：9輸球。

缺乏先發戰力的的台鋼在冬盟找來4名洋投助陣，今天先發的霍斯難以壓制對手，4局被敲了8支安打，但靠著牽制出局、盜壘阻殺幫助下，只在1局下丟掉1分。

然而接手的投手也全都掉分，黃紹睿1局被敲4支安打丟掉2分，陳翊瑄6局下登板抓不到出局數，2次四壞、1支安打外加1次暴投，丟掉2分，第4任投手謝葆錡吃下2局但也被敲6支安打、丟掉3分，黃群1局掉1分。

亞洲冬季棒球聯盟，日本社會人隊先發投手佐藤亞蓮。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲冬季棒球聯盟，日本社會人隊先發投手佐藤亞蓮。圖／中華職棒聯盟提供

台鋼打線前5局面對社會人隊先發投手佐藤亞蓮，僅靠張肇元敲出唯一一支安打，被三振5次，接下來到7局上藍寅倫才敲出全隊第2支安打，以0：8落後。

得分是在8局上，洪瑋漢、黃劼希、曾宸佐、曾子祐連續4支安打，後面3支都是二壘打，攻下3分；9局上靠2支安打、1次保送在1出局後攻占滿壘，曾宸佐高飛犧牲打再得1分。

台鋼首戰5分差輸球，日本社會人隊實力不俗，是上一屆2019年冬盟冠軍，而當年味全龍隊「復出」後首次參戰，開幕對韓職聯隊、日本社會人隊拿下2連勝，不過最終結算對日本社會人戰績是1勝3敗1和。

亞洲冬季棒球聯盟，台鋼雄鷹黃劼希敲回全隊第1分打點。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲冬季棒球聯盟，台鋼雄鷹黃劼希敲回全隊第1分打點。圖／中華職棒聯盟提供

亞洲冬季棒球聯盟，台鋼雄鷹先發投手霍斯。圖／中華職棒聯盟提供
亞洲冬季棒球聯盟，台鋼雄鷹先發投手霍斯。圖／中華職棒聯盟提供

台鋼雄鷹 冬盟

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