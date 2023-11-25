中職／高國慶持續與獅隊溝通轉教練 不久就會有答案

中職統一獅隊老將高國慶本季都在二軍度過，談到明年會繼續當球員還是轉教練，高國慶今天表示，持續有在跟球團溝通，相信答案過不久就會出來，也感謝球團的照顧與尊重。

45歲的高國慶從2004年開始效力統一獅隊，今年已經是他的第20個球季，不過近年一軍機會愈來愈少，今年更是沒有一軍出賽紀錄。高國慶本季在二軍52場，72打數敲出16支安打，打擊率2成22。

高國慶今天出席關懷盃接受訪問時表示，明年覺得自己還可以當球員，「但這個環境本來就是機會的問題，今年我在二軍也學到很多，可以用不同角度去看球隊，一方面自己未來也有不同規劃，跟年輕球員聊過很多，不是球技上的東西，而是人與人的互動，未來當指導者的話，可以很快進入狀況。」

高國慶指出，這幾年來獅隊球團一直有提議教練合約，雖然最終決定權還是在他，不過高國慶強調，還是要對雙方都合理的情況下再去做決定，也非常感謝球團及領隊蘇泰安，「都站在我的角度替我想，感謝公司對我的照顧、尊重，也給我很多方向。」

對於明年的角色，高國慶表示，現在答案慢慢有比較明確一點，雖然大部分都是交給經紀人去處理，「但也是要經過我的點頭答應，才能去跟公司做溝通，現在還是在溝通的階段，就等消息，答案應該再沒過多久就會出來。」

高國慶也指出，自己的選項只有球員與教練2選1，球員兼教練並不適合他，「我還是相信專業，把一個職責做好就好。」

獅隊領隊蘇泰安今天回應，高國慶目前還在思考中，「這星期還會跟他碰個面，會再跟我們回覆，下週應該就會有答案。」