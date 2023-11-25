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中職／扛第8、9局不是人人行 李子強還是心儀先發

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊李子強。本報資料照片
富邦悍將隊李子強。本報資料照片

富邦悍將隊投手李子強今年在先發、後援成績兩樣情，談到來年定位，他依然心儀先發的角色，李子強坦言：「其實，一直以來都想要再回去先發」。

李子強本季4場先發吞下0勝3敗、防禦率8.04，被打擊率高達0.318；反觀在中繼的角色上表現相對穩健，25場合計投28.2局被敲21安打、失12分（責失10分），防禦率3.14，季後出征亞冠賽、亞錦賽，定位都被放在後援。

李子強透露，球季結束後，教練有告訴他需要再加強哪些部分，可以在先發的角色上發揮更好，「是沒有講我的明年定位，只有說我在先發時缺少什麼。」他說自己容易單局爆，穩定性不足，是需要再加強的部分。

李子強不諱言，一直以來對自己的認知都是先發投手，儘管明年球季可能面臨富藍戈、曾峻岳不在陣中，缺少8、9局投手的狀況，但他自認：「這個任務（8、9局）對我來說有點太…不是什麼人都可以做，我可能就沒辦法，我比較適合當一個普通的、可以為球隊貢獻的先發投手。」

此外，李子強日前在亞冠賽分享「郭斌傳郭斌和郭斌的合照給郭斌」的趣事，今天也揭露由來，原來是戴培峰去了一趟杭州亞運後，回來一直講李子強長得很像郭斌，連亞冠賽看情蒐影片都在講，「結果去到那邊，國豪說古林比較像，就變成三個郭斌。」

李子強看古林睿煬一直都是比自己更高層級的選手，「他和我同屆，高中時就是在上面那個層級的選手。」兩人在這次亞冠賽才交換聯絡方式，李子強笑說：「他是我學習的對象，想從他身上拿點東西。」

亞冠賽 曾峻岳 富邦悍將

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