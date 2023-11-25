中職／投球局數因傷寫近8季新低 江少慶有信心明年吃完整季

富邦悍將隊江少慶因手肘傷情缺席下半季，目前照表操課訓練中，今年只完成一半的工作量，讓他坦言一定有懊惱、有擔憂，但有信心明年健康回歸。

江少慶今年開季表現出色，一度居防禦率榜領先，到5月底都還維持在防禦率2以下，但在成績開始動盪後，隨之診斷出手肘傷情，包括韌帶輕微撕裂和神經壓迫發炎，進入休兵養傷，最終未在本季回歸賽場，全季只出賽12場、64局。

江少慶旅美時期在2016到19年單季局數都在130局以上，2020年為疫情賽季，2021年季中加盟悍將隊，半季出賽69.2局，去年吃下120.2局，今年等於只累積了一半的投球量，寫下近8季新低。

江少慶也說：「以往沒丟過那麼少局數，擔憂是會有，看事辦事吧！只要把強度做足、身體健康，應該吃完整一年是沒問題。」

江少慶指出，自己的韌帶傷勢屬於正常使用的磨損，主要問題出在神經壓迫，周邊肌肉消腫狀況就會改善，預計在12月底就會開始牛棚、準備明年賽季。被問到先發周期是否需要拉長間隔，江少慶表示現在無法確定，「現在只能確定，我有信心讓身體健康。」