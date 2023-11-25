中職／林哲瑄坦言球隊落後別隊很多 談選手進修有感而發

富邦悍將隊今年又以失敗賽季告終，林哲瑄語重心長，坦言球隊板凳深度沒那麼好，希望年輕選手在休賽季自我進修，找方法讓自己更好，也與日前去了一趟火腿隊秋訓的高國輝維持聯繫，聽到他在日本的所見所聞。

悍將隊季末湧現開刀潮，林哲瑄的左手鉤狀骨斷裂也是一員，預計將在12月初回診，他指出目前握力還算正常，持續在做復健，去年經歷過左肩手術，這個對他來說已經只算「小刀」，「連兩年動刀，沒辦法，就遇到了，而且受傷都在左半邊，只能想辦法再回到球場上。」

林哲瑄透露，原本季外打算和范國宸一起去美國西雅圖Driveline訓練中心，但因為受傷只能作罷。

「說真的，球隊真的落後人家很多。」林哲瑄有感而發，他說每年都是這樣的結果，選手也都很沮喪，但必須了解自己的不足、增進自己，「我覺得還是要團隊一起努力，不可能只靠幾個人就可以冠軍，我們板凳深度沒那麼好，很多年輕選手在休季課題都要思考如何增進自己，有那麼多地方可以好好訓練，現在的棒球已經不是以前的棒球，大家都要學習新的東西。」

「我覺得就是要不斷學習，棒球生涯要不斷學習新的知識、提升你的能力。」林哲瑄表示，他也有看到主動學習的年輕選手，但確實還有不足，前陣子也與高國輝聊到他在火腿隊秋訓的所見所聞，「他說很不一樣啊！人家情蒐室比我們休息室還大，現在的訓練方式也都不一樣，還是要想辦法和時代接軌。」