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日職／6隊爭搶！山崎福也決定加盟火腿 有望展現二刀流

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒歐力士隊31歲左投山崎福也行使自由球員權利，吸引6支球隊爭取，最後決定加盟火腿。 截圖自歐力士猛牛官方粉絲團
日本職棒歐力士隊31歲左投山崎福也行使自由球員權利，吸引6支球隊爭取，最後決定加盟火腿。 截圖自歐力士猛牛官方粉絲團

日本職棒歐力士隊31歲左投山崎福也行使自由球員權利，吸引6支球隊爭取，如今日本媒體指出，火腿隊在搶人大戰勝出，除了有過去戰友在，更有機會讓山崎福也展現「二刀流」。

「體育報知」、「Sponichi Annex」皆在今日報導，山崎福也做出轉戰火腿隊的決定，火腿隊在交涉期間曾傳出提供4年、總額8億日圓的價碼，火腿陣中王牌上澤直之宣布挑戰大聯盟後，需要先發戰力的補強。

山崎福也在宣告成為自由球員後，不少球團積極爭取，養樂多、橫濱、巨人隊都派出監督親自出馬交涉，軟銀隊甚至提出4年、12億日圓的大約，明天歐力士隊的球迷會中，山崎福也預計報告自己的最新動態。

山崎福也的父親山崎章弘曾經擔任過多年火腿隊教練，而現在火腿隊捕手伏見寅威、二軍投手教練金子千尋，也都是山崎福也歐力士隊時期的前輩，都是火腿隊能夠在爭奪戰中勝出的可能原因。

日媒也點出，山崎福也高中時期打擊成績不錯，而火腿隊曾培育出二刀流代表人物大谷翔平，近年也讓矢澤宏太發揮二刀流，山崎福也到了火腿隊有可能發揮自己的打擊長才。

火腿 歐力士 自由球員

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