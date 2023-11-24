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關懷盃／綠島公館國小參賽 海底畢典讓日本好驚訝

中央社／ 花蓮24日電
第30屆原棒協關懷盃邀請賽24日在花蓮登場，台東縣綠島公館國小第2度參與，首戰就碰到來自日本的強敵沖繩石垣少年Orions隊，雖然最後以0比10落敗，但能跟日本的小球員交流讓小朋友們都很開心。中央社
第30屆原棒協關懷盃邀請賽24日在花蓮登場，台東縣綠島公館國小第2度參與，首戰就碰到來自日本的強敵沖繩石垣少年Orions隊，雖然最後以0比10落敗，但能跟日本的小球員交流讓小朋友們都很開心。中央社

台東縣綠島公館國小今年第2度參加原棒協關懷盃邀請賽，雖然平時沒有球場、只能在小草皮練球，不過出遠門比賽讓小朋友都很開心，還興奮跟日本小球員分享「海底畢業典禮」。

關懷盃進入第30屆，今年首度舉辦少棒軟式組正式賽，去年就參加過示範賽的綠島公館國小今年也沒有缺席。綠島在2019年由公館、綠島國小組成的「黑潮棒球隊」正式成軍，綠島暌違20年再組棒球隊，而中職中信兄弟隊的林吳晉瑋就是來自綠島。

本屆關懷盃賽事今天開打，綠島公館國小今天首戰就碰到來自日本的強敵沖繩石垣少年Orions隊，最後以0比10落敗。綠島公館國小總教練陳盈明表示，「以前關懷盃不打軟式，今年又碰到第30年，滿特別的，小朋友都很高興，第一次出這麼遠的門來比賽。」

雖然今天不敵沖繩石垣少年隊，不過綠島公館國小的小朋友能跟日本小球員交流也感到很開心。隊長李宥佳就跟石垣少年隊的小朋友分享，公館國小的畢業典禮是在「水下」，要浮潛到海底領畢業證書，特殊文化讓石垣島的小朋友非常驚訝。

公館國小昨天幸運有搭上船來到台灣本島，今天就受到風浪影響船隻停駛，陳盈明指出，關懷盃算是球隊參加最盛大的比賽，而且小朋友都可以拿到紀念品，也有看到職棒球星的機會。李宥佳也說：「第一次參加關懷盃我覺得很好玩，可以遇到很強的對手。」

陳盈明指出，平常球隊練球日是星期一到星期四，除了星期三有社團時間可以練3個小時，其他天都只能各練1個小時，有比賽時會加練星期六、日。且練習場地不但沒有棒球場，連操場都沒有，陳盈明說：「我們練習只有一塊小草皮，還有籃球場，小朋友來比賽會比較沒有臨場感。」

關懷盃 棒球 中職

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