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中職／冬盟25日開打 洪總看台日韓年輕選手發芽速度有感

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
亞洲冬季棒球聯盟相隔3年回歸，今天舉辦宣告記者會，六隊總教練齊聚洲際棒球場。圖／中華職棒提供
亞洲冬季棒球聯盟相隔3年回歸，今天舉辦宣告記者會，六隊總教練齊聚洲際棒球場。圖／中華職棒提供

亞洲冬季棒球聯盟相隔3年回歸，今天舉辦宣告記者會，六隊總教練齊聚洲際，宣告冬季聯盟正式展開，明起展開為期近一個月的比賽，中華職棒聯隊假日場賽事將有應援團，讓球迷感受例行賽的現場氛圍。

本屆冬盟共有兩國、6支球隊、3地開打，日本3隊加入，台灣則有中職聯隊、台鋼雄鷹隊、U23中華隊。剛拿下二軍總冠軍的雄鷹未來雛型透過冬盟讓球迷一睹為快；中華隊透過冬盟與國內外好手交流，增加磨練機會，期許未來在國際比賽有好成績；中職聯隊集結五隊的明日之星。

中華職棒聯盟會長蔡其昌歡迎各隊前來參加比賽，他也呼籲球迷踴躍進場，「冬盟復辦不僅能讓年輕人交流，透過冬盟舉辦也能讓不同國家有機會在這個平台上進一步相互學習，希望所有的球迷朋友進場為球員球隊加油。」為了讓球迷也能享有如例行賽的現場氛圍，中職聯隊假日場比賽都將有應援團的台式應援。

雄鷹隊總教練洪一中上周赴日本東京觀賞亞冠賽事，在記者會上分享心得，他說中職已在近幾年開放高中生選秀，冬盟比賽會成為年輕人進步的重要舞台，若台灣開始重視二軍訓練基地、加強環境，未來新秀進職棒會有一個很好的訓練地方，技術提升也能讓年輕選手的成長加快許多，未來與日韓會更有競爭力。

中華隊總教練郭李建夫曾在2015年帶領球隊在冬盟奪冠，提到這次的目標，他說年輕選手比較容易緊張，希望他們透過這次的冬季聯盟，能夠和其他選手學習技術上或心態上的層面，成績不用多想，希望他們能衝盡量衝，不要害怕失敗。

這次以總教練身分領軍，中職聯隊總教練高志綱表示，冬盟最主要希望這些中職潛力選手多一些機會磨練，在賽事裡面保持贏球心態，把這邊學習到的養分帶回母隊，未來能站上一軍、站上先發，在中職舞台上發光發熱。「不同的選手有年紀有不同的溝通模式，不管以什麼身分來帶選手，最重要的是做好溝通，讓他們有明確方向，是比較直接清楚的帶領方式。」

日職白隊總教練駒田徳広表示，今年巨人隊因為有幾位主力選手缺陣一軍，因此沒辦法拿到總冠軍，希望今年透過冬季聯盟的淬鍊，明年一定可以在一軍好好發展，然後對球隊有很大的幫助。日職紅隊總教練関川浩一則說，過去參加冬盟的選手，有幾位已經在日職一軍發光發熱，今年參賽的選手也期待明年可以在一軍的舞台有好的發揮。

日本社會人隊總教練川口朋保首次來台，來台期間充分感受到台灣人的熱情，非常謝謝大家，上屆日本社會人隊雖然拿到冠軍，但這批球員以22到25歲為主，期待能和台灣的球隊以及日職的球隊交流；希望今年也能順利奪冠，不過他還是比較注重選手的養成，也期盼選手藉此和台灣選手有好的交流及切磋。

冬季聯盟門票在ibon售票系統持續熱賣，也將轉播一日兩戰之場地賽事，球迷可鎖定ELEVEN體育家族的有線電視及Twitch頻道、DAZN OTT、CPBL TV關注冬盟賽事。

亞洲冬季棒球聯盟相隔3年回歸，今天舉辦宣告記者會，六隊總教練齊聚洲際棒球場。圖／中華職棒提供
亞洲冬季棒球聯盟相隔3年回歸，今天舉辦宣告記者會，六隊總教練齊聚洲際棒球場。圖／中華職棒提供

冬盟 中職 中華隊

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