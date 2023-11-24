中職／梁家榮全日文受訪 日媒報導他因參考大谷而覺醒

中職打擊王梁家榮登上日本媒體版面，有留學日本經驗的他，全程以日文受訪，談到今年參考大谷翔平打擊動作後帶動的成績大躍進，他說大谷不只是棒球打得好，自律極高的生活型態，也是自己想要看齊的目標。

日媒「Full Count」記者篠崎有理枝昨天登出廖健富的專訪內容，今天則是梁家榮，曾於日本高知中央高校就學1年的他，以流暢日文應答，他表示在樂天集團接手球隊後，有更多機會與日本人對談，讓他的日語能力再提升。

梁家榮今年球季經歷一段開低走高的曲線，經歷上半季的低潮後，他在季中與教練討論，決定嘗試不抬腿的打擊動作，成績也從8月開始大幅提升，在打擊榜上一路竄升，最終以3成38打擊率帶走打擊王，打拚10年，在今年首度帶回個人獎項。

梁家榮在改變打擊動作後，就曾對台灣媒體談到有找大谷的影片來看，因為大谷就是「不抬腿的世界典範」，梁家榮在日媒訪問中也提到，「我認為大谷是世界上最好的選手，如果模仿大谷，或許會有改變。」他說：「就在改成不抬腿後，打擊率開始提升，我在擊球時機的掌握上做得更好。」

報導中也提到，大谷不只場上成績在台灣獲得熱烈報導，他的生活型態也常常引起話題。梁家榮也說：「他不只是棒球打得好，作為一名職棒選手，他有很自律的私生活，他的個性也很討人喜歡，比賽結束後就好好睡，為自己的棒球人生負責，這也是我的目標，我希望能成為一名優秀的球員，就像大谷那樣。」

日本媒體也向他了解旅日的想法，梁家榮回應：「要從台灣到日本，我想會滿難的，但當然希望會有一天能在日本打球。」