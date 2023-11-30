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棒球亞錦賽整理包 12/3開打 這裡看賽程、戰績及中華隊名單
2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日點燃戰火，2021年因疫情停辦的亞錦賽，此次為時隔4年重新舉辦，地主中華隊為2019年上屆冠軍隊伍，本屆由郭李建夫教頭領軍，集結中華職棒投手徐若熙、曾仁和，野手林承飛、拿莫．伊漾、劉基鴻、林靖凱及旅美陳聖平等人，全力尋求連霸；中華隊與南韓、香港、巴勒斯坦一同分在A組，日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦則是在B組，各組取前兩名進入超級循環賽，由排名前二隊伍爭奪冠軍。
分組戰績表
逐日賽程表
中華隊名單：
總教練：88 郭李建夫
教練：3 林宗毅、30 周宗志、26 洪煒杰、38 余浩奕
投手：11 李子強（富邦悍將）、18 徐若熙（味全龍）、20 劉予承（統一7-ELEVEn獅）、37 曾仁和（樂天桃猿）、51 張景淯（味全龍）、55 伍祐城（台鋼雄鷹）、70 王政浩（合作金庫）、74 林詔恩（統一7-ELEVEn獅）、96 孫易磊（日職北海道日本火腿鬥士）、賴延峰（合作金庫）、
捕手：2 宋嘉翔（樂天桃猿）、9 林辰勳（味全龍）、58 廖健富（樂天桃猿）
內野手：5 李亦崴（合作金庫）、6 林承飛（樂天桃猿）、41 高育瑋（合作金庫）、46 劉基鴻（味全龍）、57 拿莫．伊漾（味全龍）、64 林靖凱（統一7-ELEVEn獅）、73 陳聖平（美職亞利桑那響尾蛇）
外野手：1 宋晟睿（中信兄弟）、7 陳文杰（中信兄弟）、14 邱智呈（統一7-ELEVEn獅）、75 陳孝允（合作金庫）
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