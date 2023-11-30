棒球亞錦賽整理包 12/3開打 這裡看賽程、戰績及中華隊名單

2023年第30屆亞洲棒球錦標賽將於12月3日點燃戰火，2021年因疫情停辦的亞錦賽，此次為時隔4年重新舉辦，地主中華隊為2019年上屆冠軍隊伍，本屆由郭李建夫教頭領軍，集結中華職棒投手徐若熙、曾仁和，野手林承飛、拿莫．伊漾、劉基鴻、林靖凱及旅美陳聖平等人，全力尋求連霸；中華隊與南韓、香港、巴勒斯坦一同分在A組，日本、菲律賓、泰國、巴基斯坦則是在B組，各組取前兩名進入超級循環賽，由排名前二隊伍爭奪冠軍。

分組戰績表

逐日賽程表