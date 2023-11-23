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中職／為何前球員「藍少白」一下子就不行了？ 網笑：超有梗

聯合新聞網／ 綜合報導
前義大犀牛隊球員藍少白(左)。 報系資料照
前義大犀牛隊球員藍少白(左)。 報系資料照

默默無聞的前義大犀牛球員「藍少白」，今天意外突然爆紅。

PTT棒球討論版，晚間突然有網友問，「為什麼藍少白一下就不行了？」指的是前興農牛、後來轉入義大犀牛的球員「藍少白」，短短7年職棒生未做出任何貢獻，而在30歲結束職棒生涯；結果這個問題在棒球版引起相當熱烈的討論，多數網友都笑說，「超有梗！」

藍少白畢業於台灣體院，曾在業餘台電棒球隊效命，2009年以「代訓球員」身分加入當時興農牛隊，2010年職棒首年出賽37場，2011年有較多出賽機會，全年度出賽101場有258個打數，3支全壘打，打擊率2.33，這是他個人最好的生涯年，其後幾年都是板凳球員，2013年義大犀年接手後，上場機會均不多，2016年球季結束換由富邦悍將接手，宣布釋出這名球員，結束職棒生涯，並沒有給人太多的印象。

不過，沒想到今天「藍少白」這個名字卻是一下子爆紅，有網友說，「請問名字中間那個字發幾聲？」、「怎麼有人叫這個名字」、「看到標題我就笑了 有梗給推。」

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