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中職／鄭浩均野心是三冠王 來年領獎造型？「超越鄭美美」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊鄭浩均。記者邱德祥／攝影
中信兄弟隊鄭浩均。記者邱德祥／攝影

中信兄弟鄭浩均今天成為年度頒獎典禮上最耀眼的一顆星，一身搖滾裝扮領取年度新人王，對於來年若能再站上頒獎台，鄭浩均說：「只有鄭美美可以超越鄭美美，希望每年都可以拿獎，來驚艷大家。」

拿到新人王後受訪的第一句話，鄭浩均笑說：「不枉費我精心打扮」，全身的搖滾裝扮，只有腳上的帆布鞋出自他自己原本就有，其餘都是為了典禮新添購，今天從衣服到妝容花了3小時才完工，一現身就嚇壞全場。

「無敵緊張！」鄭浩均在電視直播的訪問中，直接將隊長王威晨的名字喊成「晨威」，他表示，自己緊張到沒空思考晨威還威晨，發現口誤後馬上轉身道歉，「差點就90度鞠躬。」

鄭浩均其實很有野心，新人王只是他目標獎盃4座中其中1座，「從今年一開始就告訴自己，一定要拚三冠王，中間有很多不可抗力因素失去競爭力，但日子還長，我會不斷朝自己的目標努力。」

回顧新人賽季，鄭浩均認為最大收穫在於從不熟悉到融入環境，他在場上的風格鮮明，很有自我特色，他也說：「職棒每場都是表演、是一場秀，把好看、效果拉到最滿。」他坦言：「很多要取捨，取得平衡點，最重要是可以直接在場上影響到隊友。」

鄭浩均 中信兄弟 王威晨

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