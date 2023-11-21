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中職／頒獎球迷喊「打給李凱威」王威晨想敲安笑回不想打

中央社／ 台北21日電
李凱威。 味全龍IG
李凱威。 味全龍IG

味全龍隊李凱威今年完成金手套二壘手2連霸，頒獎典禮球迷高呼「打給李凱威」，李凱威幽默回「明年電話號碼沒有變」，完成金手套三壘手5連霸的王威晨則笑喊想敲安不要打給李凱威。

味全龍李凱威今年蟬聯二壘手金手套獎，整季211次刺殺、336次助殺、4失誤、守備率0.993，坐穩味全當家二壘手，表現獲得肯定拿到220分滿分，二壘手金手套獎實至名歸。

今天頒獎典禮上，現場球迷高喊「打給李凱威、打給李凱威」，代表對於李凱威守備的信任感，李凱威幽默回應，「明年我的電話號碼沒有變，但沒顯示的來電不會接。」

中信兄弟隊三壘手王威晨今年完成金手套三壘手5連霸，王威晨表示挑戰6連霸是目標，也與身旁的李凱威互動表示，「我去天母比賽時，都會聽到球迷喊打給李凱威，我想要打安打、不想打給李凱威。」

中信兄弟隊游擊手江坤宇本季總計511次守備機會，197次刺殺、308次助殺、6失誤、守備率0.988，也獲得滿分220分肯定，連續4年獲選游擊手金手套獎。

江坤宇感謝中信球團，也感謝教練陳江和不斷地提醒，雖然球季中有傷勢，也感謝總教練彭政閔和球隊防護團隊協助，讓他很快可以回到場上。

李凱威 王威晨 中信兄弟

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