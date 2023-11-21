中職／蔣少宏獲首座捕手金手套意義非凡 爸爸直呼長大了

中職味全龍隊蔣少宏今年球季攻守有表現，拿下生涯首座捕手金手套直言「意義非凡」。蔣少宏的爸爸過去也曾是職棒球員，蔣少宏獲獎爸爸欣慰直言「長大了」。

中華職棒味全龍隊蔣少宏其實高中以前並非專職捕手，升上高中後原本守備位置為三壘，因為守備位置與隊友重疊，加上過去也曾蹲捕過，改往捕手發展一直到進職棒。

蔣少宏今年447次守備機會，390次刺殺、56次助殺、18次盜壘阻殺、1失誤，守備率0.998，拿下生涯首座金手套獎。

龍隊總教練葉君璋過去也是捕手出身，對於捕手的要求特別嚴厲，蔣少宏今年攻守有表現，葉君璋評價蔣少宏慢慢成為「不錯的捕手」；蔣少宏感謝葉君璋的栽培和指導，才有今年的成長，認為嚴厲不是壞事，有壓力才能成長突破，也才能更精進。

蔣少宏笑說，爸爸蔣坤珄知道他拿下金手套後，欣慰稱讚他長大了；蔣少宏自評今年在配球、帶領投手感覺比較不一樣，至於提升阻殺率的關鍵，他認為是要把球確實拿好。

蔣少宏今年球季豐收，球隊拿下總冠軍、個人拿下首座金手套捕手獎，季後也有去日本參加亞洲職棒冠軍爭霸賽，「很充實，看了很多不一樣的東西。」