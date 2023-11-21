中職／王威晨喊拚金手套6連霸 再見安回憶有爸爸

中信兄弟王威晨完成金手套三壘手5連霸，今天以「白馬王子」造型出席頒獎典禮，挑戰平中職金手套6連霸紀錄直言「一定努力爭取」，也透露今年球季最感動是再見安打有爸爸王光輝的回憶。

中華職棒中信兄弟隊王威晨今年在三壘防區仍然展現穩定的防守能力，完成金手套三壘手5連霸，已經是三壘金手套獎的最多連霸紀錄，聯盟金手套最多連霸紀錄是黃甘霖、劉芙豪曾完成外野手6連霸，對於6連霸目標王威晨喊話努力爭取。

王威晨回憶小時候看著前輩們打球，想著前輩們都很厲害，締造了很多紀錄，包括兄弟目前的總教練彭政閔也是，自己開始打職棒後，也希望在排行榜上當領先者，讓後輩來挑戰突破，希望成為很多小朋友、球迷的偶像。

今年在打擊數據上雖然沒有很漂亮，王威晨直言沒有藉口，關鍵時刻可以發揮出來是最滿意的部分，包括敲出生涯首支滿貫砲、生涯首支再見安打，而那支再見安打別具意義，在8月11日敲出，過世的爸爸王光輝也曾在2001年8月11日敲出再見安，讓王威晨直言感動。

王威晨表示，只要打擊有發揮、可以幫助球隊贏球就是最大的目標；至於近年有許多三壘好手冒出頭，包括味全龍隊新生代重砲劉基鴻，王威晨直言每年的挑戰都很多，學長也有提醒不會每年都很順利，但會繼續努力。

今年頒獎典禮王威晨造型走「白馬王子」風，他表示，每年頒獎典禮服裝上都會想做一些小改變，今年在黑與白間考慮了很久，「希望可以繼續不一樣很多年。」