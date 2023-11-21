中職／江坤宇23歲金手套4連霸 王威晨要他「霸」到40歲

中信兄弟隊今年不再洗榜金手套，靠王威晨在三壘完成五連霸，江坤宇完成游擊手四連霸，看江坤宇23歲的年紀能在這個位置完成怎樣誇張的「N連霸」？王威晨期許他「霸」到40歲。

江坤宇今年以粉紅色西裝可愛現身，他透露當時自己試穿了3、4套，媽媽最喜歡粉紅色這一套，「自己也覺得不錯，可以嘗試看看，戀愛的感覺。」

江坤宇今年守備表現更上一層樓，全季511次守備機會只有6次失誤，守備率0.988，生涯第一次將失誤數控制在個位數，也打破聯盟紀錄。江坤宇坦言，過程有注意到，自己也希望可以保持，希望未來每一年都能維持在個位數。

今年3月先經歷一趟經典賽洗禮，江坤宇說對自己是很大的成長養分，「在球的處理方面不會那麼著急，打經典賽看各隊好手，向他們學習，也很開心今年自己在守備方面的進步。」

王威晨今年在最佳十人中斷三連霸，金手套則是推進五連霸，他也說自己今年打擊成績確實不好看，但有幾場比賽讓自己很開心，「我以前沒有打過再見安打，也沒有打過滿貫砲，而且再見安打那一天，和我爸是同一天，真的滿感動。」他說慶幸的是自己打擊有適時發揮時，剛好球隊都能贏，「球隊贏球，才是球員最大目標。」

王威晨明年將爭取平紀錄的不分位置金手套六連霸，他也說自己會努力，「小時候看學長打球，都覺得他們怎麼那麼厲害，一直在破紀錄，我們教練（彭政閔）也是火星來的，希望自己也能在領先的位置上，讓後面的人來突破我。」

隊友江坤宇在游擊則是以23歲之齡已經四連霸，追平王勝偉保有的游擊最長連霸紀錄。被問到期望江坤宇將連霸推進到什麼程度，王威晨說：「到40歲吧！」他坦言年紀到了，身體狀況一定會有碰壁的狀況，身體、心態一定要保持健康的狀態，「我們現在也都是跟他講，你身體一定要顧好，希望他可以連霸到別人很難突破的階段。」