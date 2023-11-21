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中職／廖健富感謝自己努力 直言爭全壘打王最刺激

中央社／ 台北21日電
樂天桃猿廖健富。 報系資料照
樂天桃猿廖健富。 報系資料照

中職年度頒獎典禮今天登場，樂天桃猿廖健富今年拿下最佳指定打擊（DH）和打點王，也入圍年度大獎MVP，但廖健富直言競爭全壘打王過程最刺激可惜差一點，但還是感謝自己的努力。

中華職棒年度頒獎典禮晚間登場，樂天桃猿隊廖健富2017年投入中職選秀被評價為攻擊型捕手，也曾在2020年拿下最佳9人捕手獎，但因為身體傷勢影響，這兩年一軍出賽已經沒有再擔任捕手，偶爾擔任一壘手。

廖健富今年以指定打擊身分打出亮眼成績，整季111場出賽敲出121支安打，包括22發全壘打，貢獻83分打點，打擊率3成13，季末與吉力吉撈．鞏冠全壘王之爭也是高潮，吉力吉撈．鞏冠以23轟完成全壘打王2連霸。

廖健富本季拿下最佳指定打擊、打點王，也入圍年度MVP大獎，廖健富表示，對於MVP獎項期待比緊張多一點，要入圍不容易，其他兩名入圍者都是很頂尖的球員，可以跟他們一起較勁、就是很大的肯定。

廖健富坦言加入職棒以來個人獎一直是目標，但沒有想過MVP，「感謝過去自己的努力，也謝謝教練團給機會」。

廖健富對於身體健康也有很大的感觸，直言對球員來說可以穩定出賽最重要，身體健康才能穩定出賽，也建議高中畢業就挑戰職棒的球員，進到職棒就要準備好，把目標設遠一點。

被問起今年在競爭哪個獎項時覺得最刺激，廖健富直言是全壘打王，過去沒有特別去想全壘打王，但今年差距比較小才更想拚看看，「但全壘打可遇不可求」。

廖健富 樂天桃猿

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