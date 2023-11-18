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開箱巨蛋／明年中職開幕戰在大巨蛋？ 味全龍評估也觀望中

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台北大巨蛋今（18）日舉行公開測試賽，開放1.3萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影
台北大巨蛋今（18）日舉行公開測試賽，開放1.3萬名觀眾入場。記者余承翰／攝影

台北大巨蛋今天舉辦對外測試賽，接下來將在12月3日亞錦賽迎接首場正式賽事，至於中職例行賽季最快何時會於大巨蛋登場？明年開幕戰就是可能選項。

從小就是龍迷的台北市長蔣萬安，擔任總冠軍賽第六戰開球嘉賓時曾與龍迷許下「相約大巨蛋」的承諾，第七戰也參與龍隊封王時刻，而龍隊拿下總冠軍，將在明年開幕戰作東，也引起好奇是否有可能選定大巨蛋？

領隊丁仲緯表示，市長在總冠軍賽時，確實有向球迷提到大巨蛋，但目前很多條件都還不確定。

丁仲緯坦言，那麼大的場館，人力、水電等相關開銷相信都會很驚人，遠雄透過這次測試賽應該也在抓辦一場比賽需要的成本，以開幕戰的時間點來說，龍隊的觀察點可能會是亞錦賽的進場、票價、人力配置等狀況。

據悉今天的測試賽有龍隊球團人員進場，評估明年開幕戰若在大巨蛋舉行的可能性。

中職 大巨蛋 味全龍

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