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開箱巨蛋／孫易磊看大螢幕沒照片小 但火腿隊的「超級大！」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
亞錦賽中華隊投手孫易磊。記者陳宛晶／攝影
亞錦賽中華隊投手孫易磊。記者陳宛晶／攝影

剛見識過全日本最新的北海道艾斯康球場，中華隊最稚嫩成員孫易磊這兩天見到台北大巨蛋，興奮說是「我人生第一顆蛋」，他直言感覺都很棒，大螢幕沒有照片上看到那麼小，但被問起艾斯康球場的大螢幕，也笑答：「超大！兩個超級大！」

台北大巨蛋今天舉辦對外測試賽，由亞洲錦標賽、U23世界盃兩支中華隊互打，孫易磊入選亞錦賽國家隊，昨天已經隨隊進入球場，搶先體驗台灣第一顆蛋。

「滿壯觀的，我第一次到巨蛋，這是我第一顆蛋。」孫易磊10月才剛與火腿簽約，在台灣、日本都舉辦加盟記者會，當時就曾現場看過艾斯康球場，這是一座可開閉式屋頂的球場，雖名稱沒有「巨蛋」、也非圓形，但其實也算一座室內球場，孫易磊生動形容：「火腿那個比較不像蛋，比較像倉庫。」

看過日本最新的室內球場，再看台北大巨蛋，比較台、日巨蛋，孫易磊說：「可以啦！還需要一點時間。」他超海派給予大巨蛋99.5分，「差0.5分是還沒弄完。」孫易磊對大巨蛋大致感受良好，原本透過照片看覺得大螢幕很小，「但進來看沒有很小。」

然而以同在今年啟用的新球場來看，艾斯康球場在左右外野各有一面長86公尺、寬16公尺的大螢幕，而台北大巨蛋大螢幕橫長30.72公尺、縱長17.28公尺，相比確實有一大段落差。

孫易磊也對那兩面大螢幕印象深刻，「超大！兩個超級大，好像是日本最大的螢幕。」他談到艾斯康球場語氣充滿興奮，「外野還有溫泉，可以泡湯看球，還有滑雪體驗，很多東西，他們的目標是一年四季都讓人進去，要賺錢！」

孫易磊對於入選亞錦賽中華隊直言「有點突然」、「來不及反應」，但即將踏上台北大巨蛋出賽，孫易磊期待爆滿場面，「有想過坐滿會很壯觀，我會滿亢奮，因為我是人來瘋型的，要控制一下，反而人少會有點失落。」

孫易磊 中華隊 火腿

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