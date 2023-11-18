少棒／中信盃少棒組 社子擊倒2屆冠軍稱霸

第十屆「中信盃」全國棒球錦標賽少棒組昨天誕生冠軍，首次打進四強的台北市社子國小靠先發王牌王柏智的好投，加上全隊在4局下狂掃8分，終場以11：2擊敗兩屆冠軍南投縣新街國小，隊史首度奪得中信盃冠軍，王柏智也獲選為冠軍戰MVP。

兩隊在前3局原本互有往來，新街國小在3局上一度取得2：1領先，但社子國小在3局下回敬攻勢，趁對方暴投攻下2分超前，4局下社子國小猛敲5支長打，其中有2支三壘安打，灌進8分底定勝局。

少棒季軍戰由宜蘭縣三星國小對戰嘉義市垂楊國小，三星國小第一局就發動猛烈攻勢，立即拉開分數差距，最後以18：0勝出、成為本屆季軍。至於青少棒賽事則在15日落幕，由南投縣三光國中以10：4擊敗高雄市橋頭國中，奪下隊史上第二座「中信盃」冠軍。

賽後由中國信託慈善基金會副董事長陳國世頒發冠軍金盃及少棒組賽事個人獎項，包括投手獎社子國小陸宥愷、三振王垂楊國小柳泊佑、打擊獎三星國小余賽亞、長打王新街國小王紹熙、打點王社子國小劉紘旭、冠軍戰MVP社子國小王柏智，以及帶領社子國小邁向勝利的總教練林聖雄獲得最佳教練獎。

中信慈善基金會自2014年推動「愛接棒計畫」，每年舉辦中信盃讓偏鄉學校棒球隊的孩子們以球會友，並長期資助球隊球具設備、訓練器材經費，且秉持「打球和課業同等重要」的理念，透過與國立中正大學合作，積極投入孩子們的課業輔導，並提供弱勢家庭的孩子課後照顧及營養餐食等資源。