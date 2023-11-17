冬盟／7位前2指名入列 日職白隊陣容豪華

2023冬季聯盟由中華職棒主辦、教育部體育署擔任指導單位，11月25日將在台中洲際球場舉行開幕儀式，日職白隊豪華陣容已蓄勢待發，包含3名第一指名、4名第2指名入隊，準備在冬日燃燒棒球魂，角逐冬季聯盟冠軍頭銜。

冬季聯盟共有台灣、日本一共6支隊伍參戰，日職白隊由巨人、DeNA、樂天、西武、中日組成，巨人三軍監督駒田德廣執掌兵符，今年陣容更豪華。

中日2022年第一指名投手仲地禮亞，今年曾在一軍出賽9場，成績是2勝5敗、防禦率4.98，同年第二指名內野手村松開人，今年一軍出賽98場，打擊率0.207、20分打點；2021第二指名鵜飼航丞於本季二軍以打擊率0.287登西聯盟之首。

2023冬季聯盟日職白隊巨人堀田賢慎。圖／日本職棒NPB提供

巨人2019第一指名堀田賢慎在2020年進行韌帶置換手術，同年轉為育成合約，去年春訓轉回支配下選手，並完成生涯初登板開張首勝，今年一軍僅3場出賽的他，希望能站穩輪值，積極表達參與冬盟意願；2022第二指名外野手萩尾匡也今年首度升上一軍，出賽機會不多，二軍打出2成83打擊率、7轟、36分打點的球季。

2023冬季聯盟日職白隊西武青山美夏人。圖／日本職棒NPB提供

2023冬季聯盟日職白隊日職樂天西垣雅矢。圖／日本職棒NPB提供

西武2022第二指名古川雄大和第四指名青山美夏人受矚，古川雄大尚未在一軍出賽，季中曾與一軍一同練球，首年著重體能加強，入團以來已增重10公斤。青山美夏人則是今年即登上一軍，39場後援3次救援成功，45.2局防禦率2.96。

橫濱DeNA 2021第一指名投手小園健太繼承監督三浦大輔18號，被看好成為未來王牌。樂天投手西垣雅矢去年24場登板，防禦率2.66，今年右肩不適，又因確診胸廓出口症候群只出賽一場，盼藉冬盟提前準備來年賽季。