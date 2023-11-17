快訊

逃出又返火場拿東西？台中神岡工廠大火尋獲焦屍...父認出「是25歲次子」

電動車需求放緩退燒？銷售數字繼續成長問題出在哪

快下載防電話詐騙！Whoscall免費用半年進階版限10萬份 兌換方式看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

冬盟／7位前2指名入列 日職白隊陣容豪華

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023冬季聯盟日職白隊中日鵜飼航丞。圖／日本職棒NPB提供
2023冬季聯盟日職白隊中日鵜飼航丞。圖／日本職棒NPB提供

2023冬季聯盟由中華職棒主辦、教育部體育署擔任指導單位，11月25日將在台中洲際球場舉行開幕儀式，日職白隊豪華陣容已蓄勢待發，包含3名第一指名、4名第2指名入隊，準備在冬日燃燒棒球魂，角逐冬季聯盟冠軍頭銜。

冬季聯盟共有台灣、日本一共6支隊伍參戰，日職白隊由巨人、DeNA、樂天西武、中日組成，巨人三軍監督駒田德廣執掌兵符，今年陣容更豪華。

中日2022年第一指名投手仲地禮亞，今年曾在一軍出賽9場，成績是2勝5敗、防禦率4.98，同年第二指名內野手村松開人，今年一軍出賽98場，打擊率0.207、20分打點；2021第二指名鵜飼航丞於本季二軍以打擊率0.287登西聯盟之首。

2023冬季聯盟日職白隊巨人堀田賢慎。圖／日本職棒NPB提供
2023冬季聯盟日職白隊巨人堀田賢慎。圖／日本職棒NPB提供

巨人2019第一指名堀田賢慎在2020年進行韌帶置換手術，同年轉為育成合約，去年春訓轉回支配下選手，並完成生涯初登板開張首勝，今年一軍僅3場出賽的他，希望能站穩輪值，積極表達參與冬盟意願；2022第二指名外野手萩尾匡也今年首度升上一軍，出賽機會不多，二軍打出2成83打擊率、7轟、36分打點的球季。

2023冬季聯盟日職白隊西武青山美夏人。圖／日本職棒NPB提供
2023冬季聯盟日職白隊西武青山美夏人。圖／日本職棒NPB提供

2023冬季聯盟日職白隊日職樂天西垣雅矢。圖／日本職棒NPB提供
2023冬季聯盟日職白隊日職樂天西垣雅矢。圖／日本職棒NPB提供

西武2022第二指名古川雄大和第四指名青山美夏人受矚，古川雄大尚未在一軍出賽，季中曾與一軍一同練球，首年著重體能加強，入團以來已增重10公斤。青山美夏人則是今年即登上一軍，39場後援3次救援成功，45.2局防禦率2.96。

橫濱DeNA 2021第一指名投手小園健太繼承監督三浦大輔18號，被看好成為未來王牌。樂天投手西垣雅矢去年24場登板，防禦率2.66，今年右肩不適，又因確診胸廓出口症候群只出賽一場，盼藉冬盟提前準備來年賽季。

巨人 樂天 西武

延伸閱讀

亞冠賽／中職古林睿煬前五局讓日本15上15下 登日網友推特熱搜

冬盟／日職紅隊滿滿潛力股 軟銀奈籍少年砲手吸睛

棒球／「台灣唯一大聯盟百安打者」韓媒關注張育成可能旅日

香到職棒都來問！ 那些社團球隊飆速135+的投手們

相關新聞

亞冠賽／中澳戰打線重排 郭天信扛首棒對上老朋友

經歷昨晚與日本武士隊的奮戰，中職聯隊在亞洲職棒冠軍爭霸賽賽程「晚接午」，今天中午又要迎戰澳洲隊，打線重新排序，郭天信改打...

冬盟／7位前2指名入列 日職白隊陣容豪華

2023冬季聯盟由中華職棒主辦、教育部體育署擔任指導單位，11月25日將在台中洲際球場舉行開幕儀式，日職白隊豪華陣容已蓄...

亞冠賽／「讓東京巨蛋沉默」韓媒大讚古林睿煬是怪物

中華隊火球男古林睿煬昨天在亞冠賽面對地主日本，上演16上16下，不僅引發日本網友及媒體狂讚，連南韓媒體也注意到。 效力中職統一獅的23歲強投古林睿煬昨天展現壓制力，上演16上16下，直到6局上1

亞冠賽／古林睿煬6.2局失1分日本驚豔 給自己打90分

亞洲職棒冠軍爭霸賽開幕戰昨天晚上東京巨蛋上演「台日大戰」，中職聯隊先發投手古林睿煬雖然挨了森下翔太一轟，最後在0：4輸給...

亞冠賽／古林睿煬好投 日球迷狂讚：要不要來日本發展

亞洲職棒冠軍爭霸賽今天開打，中職聯隊首戰強碰日職，雖然最後以0比4落敗，但先發投手古林睿煬和前往助陣的10名台灣啦啦隊女...

少棒／威力盃少棒12月2日開打 嘉市首參戰

花蓮台彩威力盃全國少棒賽邁入第11屆，本屆將在12月2日至5日舉行，集結史上最多的21縣市、22隊參與，一同競逐最高的百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。