亞冠賽／警戒中華隊火球男 井端弘和：先得分很重要

亞洲職棒冠軍爭霸賽中華隊今天將在東京巨蛋練球，備戰明天與日本隊交手的開幕戰，先發投手交給統一獅隊古林睿煬，日本隊監督井端弘和對這位「火球男」保持警戒，希望打線能夠積極進攻，「先得分非常重要。」

古林睿煬今年在中職13場出賽拿下5勝2敗，防禦率1.80，擁有最快157公里的球速，另外曲球、變速球也都是他的武器，日本隊對此已經做好情蒐。

「我知道他是一名優秀的投手。」井端弘和表示，球隊正在研擬對策，無法透露太多細節，這樣水準的投手在日本不是沒見過，「但157公里的球速，看影片跟實際上場比賽還是有差異，要好好調整。」

日本隊首席教練金子誠表示，古林睿煬是四壞球很少的投手，如果一開始被壓制就不好打，「選手只能想得簡單一點去面對比賽。」

日本隊首戰面對中華隊，也是井端弘和執教首戰，他期待球員保持積極進攻，因為面對沒遇過的對手，揮棒遠比觀察重要，「從過去來，首戰通常不好打，能夠先得分是非常重要的。」