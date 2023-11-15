中職／金手套味全龍占4席 兄弟王威晨5連霸

據日本媒體報導，原本職棒生涯一片燦爛的日本職棒明星西武隊山川穗高，因涉及性侵案控訴，雖最後獲不起訴處分，但形象受損，事件爆發後，球隊就不再讓他上場，將他冰了起來，球季劃下句點他於今天山川穗高透過團隊發

2023-11-14 19:40