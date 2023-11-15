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中職／金手套味全龍占4席 兄弟王威晨5連霸
中華職棒金手套榜單前4年都是一片黃，今年從黃轉紅，味全龍隊拿下4席最多，二壘手李凱威通包44張第1名選票，與中信兄弟隊游擊手江坤宇成為今年兩位滿分上榜者。
兄弟守備堪稱金字招牌，從2019年到去年最少4席、最多6席，成為金手套榜上的常客，今年全季團隊56次失誤、守備率0.987都締造聯盟單季新猷，但在個人競爭上只靠王威晨在三壘完成5連霸、江坤宇在游擊4連霸，取得兩席。
龍隊是最大贏家，除李凱威，還有投手鋼龍、捕手蔣少宏、外野手郭天信，取得4席；其餘3隊各1人，分別是富邦悍將隊一壘手范國宸、樂天桃猿隊外野手陳晨威、統一獅隊外野手陳傑憲。最佳9人和金手套雙料得獎的選手則有鋼龍、范國宸、李凱威、江坤宇、陳傑憲。
陳傑憲、郭天信、蔣少宏昨隨中華隊前進日本東京，備戰亞洲職棒冠軍爭霸賽，中職會長蔡其昌陪伴中華隊抵機場，致贈100萬日圓（約台幣21萬）加菜金。
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