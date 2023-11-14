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棒球／台北大巨蛋周六將迎民眾進場！今進行閉門測試賽 新北教頭點出1問題待改善

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棒球／「開箱」大巨蛋第一隊 新北教頭點出1問題待改善

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大巨蛋。圖／聯合報系資料照
大巨蛋。圖／聯合報系資料照

台北大巨蛋即將在18日迎接民眾進場，今天先進行閉門測試賽，由球員視角盤點優缺點，新北禾聯、台北興富發成棒隊成為第一批踏進大巨蛋比賽的球隊，新北總教練周宗志賽後點出投手丘落差的問題，可能容易造成踩空，但也肯定大致上並無問題。

今天的閉門測試賽包括草皮狀況、球場燈光、比賽視野等都是觀察重點，新北隊也透過球隊官方IG分享影片，讓球迷一窺大巨蛋內部，選手隨廣播介紹一一出場列隊，比照正式比賽模式，對許多選手來說都是人生第一次在室內比賽。

可以成為第一支在大巨蛋比賽的球隊，新北隊感謝中華棒球協會及台北市邀請，球員賽後也給出在大巨蛋比賽的心得以及改善意見，希望台灣棒球能夠越來越進步

周宗志指出，今天在大巨蛋的整體使用感覺上還不錯，但需要注意的是投手丘後面的高度落差有點大，可能造成投手轉身牽制時踩空，需要再改善。此外，大巨蛋內野草皮的彈跳還算正常，打出去的球會有減速的狀況，但應該是因球場較新。

周宗志也提到，雖然今天使用上感覺沒有太大問題，但也建議若有在日職、美職巨蛋打過球的選手來測試，可能可以注意到更多小細節。

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