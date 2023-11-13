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中職／龍隊4洋投朝續約方向談 二軍教練團有補強規劃

中央社／ 台北13日電
味全龍隊洋投伍鐸。 報系資料照
味全龍隊洋投伍鐸。 報系資料照

中華職棒味全龍隊順利奪下總冠軍，領隊丁仲緯今天表示，目前陣中4名洋投伍鐸、鋼龍、錡龍及布里悍朝續約方向談，也透露二軍教練團有補強規劃。

味全龍隊在總冠軍賽擊敗樂天桃猿隊，奪得隊史第5冠。丁仲緯今天接受訪問表示，目前陣中4名洋投都在明年戰力規劃內，4人的合約都正準備開始談。

外界關心洋投伍鐸是否續留，丁仲緯表示，伍鐸帶給球隊很大的幫助，不管在什麼角色上都配合得很好，但不只是伍鐸，季末的4名洋投都會朝續約方向規劃。

丁仲緯也提到，球團還是很重視二軍的養成，二軍教練團有補強的討論，本土教練或者外籍教練都有考慮，還是希望接下來二軍的戰力可以完整銜接上一軍。

龍隊拿下睽違24年的總冠軍，票房也豐收，丁仲緯表示，總冠軍賽5場主場賽事，單場收入都破新台幣千萬元，球團發出合計破千萬元的獎金給球員和教練團。

至於龍隊封王遊行，因為陣中有些球員接下來要打亞冠賽，還有遊行路權申請等，最快預計11月底、12月初舉行。

伍鐸 味全龍 樂天桃猿

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