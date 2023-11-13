聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／龍隊4洋投朝續約方向談 二軍教練團有補強規劃
中華職棒味全龍隊順利奪下總冠軍，領隊丁仲緯今天表示，目前陣中4名洋投伍鐸、鋼龍、錡龍及布里悍朝續約方向談，也透露二軍教練團有補強規劃。
味全龍隊在總冠軍賽擊敗樂天桃猿隊，奪得隊史第5冠。丁仲緯今天接受訪問表示，目前陣中4名洋投都在明年戰力規劃內，4人的合約都正準備開始談。
外界關心洋投伍鐸是否續留，丁仲緯表示，伍鐸帶給球隊很大的幫助，不管在什麼角色上都配合得很好，但不只是伍鐸，季末的4名洋投都會朝續約方向規劃。
丁仲緯也提到，球團還是很重視二軍的養成，二軍教練團有補強的討論，本土教練或者外籍教練都有考慮，還是希望接下來二軍的戰力可以完整銜接上一軍。
龍隊拿下睽違24年的總冠軍，票房也豐收，丁仲緯表示，總冠軍賽5場主場賽事，單場收入都破新台幣千萬元，球團發出合計破千萬元的獎金給球員和教練團。
至於龍隊封王遊行，因為陣中有些球員接下來要打亞冠賽，還有遊行路權申請等，最快預計11月底、12月初舉行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言