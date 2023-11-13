中職／衝了！曾峻岳正式遞交申請拚旅外 前7人僅王柏融成功
富邦悍將隊少年火球男曾峻岳的旅外之路，今天正式踏出付諸實現的第一步，提出申請行使旅外自由球員權利，曾峻岳成為史上第8人行使旅外自由球員權利，過去7人僅王柏融最終簽下旅外合約。
根據中職規定，累計年資3季且獲得球團同意，可取得旅外球員資格，欲行使該年度之旅外球員權利時，應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願，曾峻岳已在今天遞交申請。
曾峻岳在2020年選秀第七輪上榜，寫下傳奇七輪故事，第一年就以57場出賽取得12救援13中繼、防禦率1.80的成績豪奪新人王；年僅22歲的他，還有許多未開發潛能，今年3月經過經典賽洗禮後，變化球更加精進，全季繳出18救援9中繼、防禦率1.22，全力衝刺旅外籌碼。
中職過去曾有7人行使旅外球員資格，包括2010年彭政閔、潘威倫、林智勝、陽建福、2018年王柏融、陳韻文、2019年陳鴻文，僅王柏融與日職火腿隊簽約，其餘皆續留原隊。
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