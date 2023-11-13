聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／桃猿爭冠艱辛仍敗 朱育賢沒遺憾

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
樂天桃猿隊朱育賢獲選敗隊優秀球員。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊朱育賢獲選敗隊優秀球員。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊在總冠軍賽打滿七場落敗，總教練曾豪駒昨晚看著天母棒球場撒下不同彩度的紅色彩帶，坦言心情不會很好，只能明年更加努力，獲選敗隊優秀球員的朱育賢說：「沒有遺憾，可惜而已。」

猿隊今年爭冠路徑十分艱辛，經歷季末與中信兄弟隊系列賽才搶下年度第三，季後挑戰賽再擊敗統一獅隊，總冠軍賽拚到最後一刻落敗，領隊川田喜則表示：「非常可惜，對選手們非常感謝。」

朱育賢在第七戰熄火，但系列賽打擊率四成，加上兩轟、四分打點表現，獲得獎項肯定，能夠享受比賽是他這次最大收穫，「未來面對挑戰更從容面對，跟著隊友一起努力。」

最後雖然輸給龍隊，但朱育賢說：「對手表現得比我們好，恭喜他們拿下總冠軍。」尤其是對戰徐若熙布里悍鋼龍伍鐸等強投，讓朱育賢滿滿收穫，也希望好感覺延續到明年，「相信明年我們會再回來的。」

猿隊在去年總冠軍賽遭四戰橫掃，今年則拚到最後一步落敗，曾豪駒賽後看著球場整理情緒，他說：「讓自己在這種氣氛之下，想說自己要更努力，因為還有很多不好的地方。」

川田喜則表示，會好好回顧今年例行賽、季後賽，跟教練團討論需要改善的地方，洋將部分雙方實力差距不大，「不過調度方面、什麼時候上場的時機點，可能有些落差的地方。」

曾豪駒簽下一年合約將到期，未來是否續約？川田喜則表示：「台灣大賽剛結束，還有很多要考慮的地方，目前沒有任何計畫，會再進行整體性討論。」

朱育賢 中信兄弟 樂天桃猿 曾豪駒 徐若熙 統一獅 鋼龍 台灣大賽 布里悍 伍鐸

延伸閱讀

中職／連2年「亞」不遺憾 朱育賢：我們會再回來

中職／桃猿連2年殘念…曾豪駒去留 領隊：還沒討論

中職／王牌進行式 「新龍王」徐若熙奪總冠軍賽MVP

中職／徐若熙鬼神一戰哭了 葉總眼眶不知紅了多少回

相關新聞

中職／味全龍隔24年再封王 葉君璋史上首位率兩隊奪冠教頭

台北天母棒球場昨飄落紅色彩帶，屬味全龍隊的鮮紅色。在中職總冠軍賽第七戰首局以五分大局奠定勝基，終場以六比三擊敗樂天桃猿隊...

中職／總冠軍賽MVP 徐若熙史詩表現扛起龍隊

味全龍隊先在總冠軍賽絕境中續命，再贏下一戰定生死的第七戰，抗壓指數超乎預期，分別在第四戰、第六戰以好投扳平戰局的伍鐸、徐...

中職／桃猿爭冠艱辛仍敗 朱育賢沒遺憾

樂天桃猿隊在總冠軍賽打滿七場落敗，總教練曾豪駒昨晚看著天母棒球場撒下不同彩度的紅色彩帶，坦言心情不會很好，只能明年更加努...

中職／北市準備好封王遊行？味全領隊：球迷可以期待

味全龍隊升上一軍第3年就拿下總冠軍，在天母棒球場拋下鮮紅色彩帶，領隊丁仲緯直呼不可思議，也透露未來會朝留下三洋投的方向前...

中職／龍隊奪冠張泰山落淚想起徐總 很多事都在味全發生

味全龍隊1999年完成3連霸後解散，等了20年復隊、今年拿下睽違24年總冠軍，總教練葉君璋、打擊教練張泰山都難忍淚水提到...

中職／轉隊後重生奪冠 王躍霖：味全龍球團是貴人

中職味全龍隊今天奪下總冠軍，牛棚投手王躍霖功不可沒，他經歷被交易、被釋出，直到轉戰味全龍重生，他說：「我好想在這支球隊拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。