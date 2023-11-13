中職／桃猿爭冠艱辛仍敗 朱育賢沒遺憾

樂天桃猿隊在總冠軍賽打滿七場落敗，總教練曾豪駒昨晚看著天母棒球場撒下不同彩度的紅色彩帶，坦言心情不會很好，只能明年更加努力，獲選敗隊優秀球員的朱育賢說：「沒有遺憾，可惜而已。」

猿隊今年爭冠路徑十分艱辛，經歷季末與中信兄弟隊系列賽才搶下年度第三，季後挑戰賽再擊敗統一獅隊，總冠軍賽拚到最後一刻落敗，領隊川田喜則表示：「非常可惜，對選手們非常感謝。」

朱育賢在第七戰熄火，但系列賽打擊率四成，加上兩轟、四分打點表現，獲得獎項肯定，能夠享受比賽是他這次最大收穫，「未來面對挑戰更從容面對，跟著隊友一起努力。」

最後雖然輸給龍隊，但朱育賢說：「對手表現得比我們好，恭喜他們拿下總冠軍。」尤其是對戰徐若熙、布里悍、鋼龍、伍鐸等強投，讓朱育賢滿滿收穫，也希望好感覺延續到明年，「相信明年我們會再回來的。」

猿隊在去年總冠軍賽遭四戰橫掃，今年則拚到最後一步落敗，曾豪駒賽後看著球場整理情緒，他說：「讓自己在這種氣氛之下，想說自己要更努力，因為還有很多不好的地方。」

川田喜則表示，會好好回顧今年例行賽、季後賽，跟教練團討論需要改善的地方，洋將部分雙方實力差距不大，「不過調度方面、什麼時候上場的時機點，可能有些落差的地方。」

曾豪駒簽下一年合約將到期，未來是否續約？川田喜則表示：「台灣大賽剛結束，還有很多要考慮的地方，目前沒有任何計畫，會再進行整體性討論。」