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中職／來台9年終於奪冠 伍鐸：生涯最驕傲的時刻

中央社／ 台北12日電
味全龍擊敗桃猿封王，伍鐸（右）拿下總軍戰龍隊最優秀球員。記者侯永全／攝影
味全龍擊敗桃猿封王，伍鐸（右）拿下總軍戰龍隊最優秀球員。記者侯永全／攝影

中職味全龍隊今天拋下紅色彩帶，其中7戰中登板3場的伍鐸獲選為優秀球員，來台9年終於奪下個人首冠，賽後伍鐸直呼，「太不可思議，對我來說是生涯最驕傲的時刻」。

伍鐸在系列賽首戰中繼3局失掉1分；第4戰又先發登板，主投7局僅被敲出4支安打，失掉1分；今天第7戰再度後援上陣，投2局無失分，完成「147特攻」。總計伍鐸在系列戰出賽3場、投了12局，防禦率僅1.50，可說是勞苦功高，獲選為這次系列賽勝隊的優秀球員。

賽後伍鐸表示，很榮幸被帶到總冠軍賽的陣容，「我的心態就是所有比賽要能夠貢獻，把自己準備好讓教練團使用，很高興我們有拿到最後的好結果」。

雖然伍鐸已經來中職效力第9個球季，不過在第3支球隊終於拿下個人首冠，他說：「太不可思議的經驗，沒有隊友我做不到，我在味全龍這3年的日子真的很難想像，每當想起都會很激動，這麼漫長的旅程成就了我的第一次，對我來說是生涯最驕傲的時刻，其他個人榮耀都沒有比這個榮耀來得精彩。」

伍鐸指出，在台灣打球9年代表了他生涯的一切，不過他說：「這些我贏下來的成就、獲得的獎項，我願意把這些換成一座冠軍，9年了，這是我的終極目標，從我來這裡（中職）開始到現在，終於跟著味全龍隊實現了。」

伍鐸明年就有機會取得本土球員資格，對此他說：「如果能夠變成本土球員，這會是很大的成就，就像羅力所做到的，如果能夠跟他齊名會讓我倍感榮幸。」被問到明年是否會再回味全龍，他說：「我希望可以再回來。」

伍鐸 味全龍 中職

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