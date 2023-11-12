重光盃少棒／新豐「責任」雙胞胎接手搶連勝 林岳平之子偶像是陳傑憲

2023年第十五屆重光盃全國少棒錦標賽有不少首次受邀的「新同學」，12日南投縣新豐國小首局灌進4分，以8：5險勝宜蘭縣三星國小，新豐雙胞胎兄弟劉與責、劉與任接力登板，為球隊拿下2連勝。

劉與責與劉與任是同卵雙胞胎，今天由哥哥先發，雖然沒有被安打但控球失準，出現4次四壞保送後跟一壘手、也就是劉與任互換守位，果真幫助球隊穩住陣腳，加上許晉譯完美關門，隊史首度參賽就很有機會晉級十六強。

新豐教練林欣甫在雙胞胎讀幼稚園時就相識，上小學後也擔任他們的體育老師，一路看著他們長大，對兄弟倆讚譽有加，「家教不錯，很聰明，都滿會讀書，體能條件也不錯，就找他們來打棒球。」

劉與任除了中繼得宜，還貢獻一支清壘的3分打點二壘安打，賽後滿臉笑容，他笑說：「原本就有準備今天會上場，所以不會緊張，打到『阿達力』滿爽的！」

不過對自己要求頗高的劉與責顯然情緒低落，他表示自己其實狀況不差，也很喜歡投球，希望下一場可以幫助球隊多一些，林欣甫安慰說：「他之前在桃園盃對強敵（台北）福林國小5局無失分，今天應該是有點緊張，畢竟我們有一陣子沒有比賽了，再調整就好。」

今天場邊另一個焦點是中華職棒統一獅總教練「大餅」林岳平大駕光臨，來關心他就讀台南市崇學國小的兒子林楷晏。五年級的他才接觸一年棒球，但進步很快，目前主要擔任外野替補，總教練蘇煒智認為他非常有潛力。

「我一直認為國小、國中都只是在玩球的階段，他才剛起步，在隊上還不算突出，先讓他體驗棒球的樂趣。真的有心想成為選手的話，做爸爸的一定全力支持。」林岳平笑說，但前提是學業成績得維持住，「我是沒意見，但他媽媽可能會說話。」

有個中職6座總冠軍、生涯129次救援成功排名史上第二的父親，林岳平透露林楷晏的壓力很大，「他從小就看我打球，也會一起玩球，但其實在家裡我們不太聊這些，是他主動想打球，我才送他進球隊，讓外面的教練教就好，我不會勉強他一定要怎麼樣。」

跟漫威電影的眾英雄一樣，兒子的崇拜對象都不是自己的角色，林岳平笑說林楷晏的偶像是統一獅陳傑憲，「因為他對外野手很憧憬，就很欣賞傑憲。」

2011年曾經奪冠、但近年稍微沉寂的崇學今年來勢洶洶，首戰靠著郭彥鈞再見安打以8：7大逆轉高雄中正國小，今天12：3力克勁敵新北新埔國小，晉級希望濃厚。

南投新豐國小投手劉與任。 台北市棒球協會提供