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中職／30球僅8好球…道博格單局5四壞慘到破紀錄 龍隊首局豪取5分領先

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊洋投道博格。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊洋投道博格。記者侯永全／攝影

總冠軍賽第七戰第一局就上演傻眼內容，樂天桃猿隊藏牌到最後的先發投手道博格，1局沒投完，出現5次四壞保送，打破總冠軍賽史上最慘紀錄，桃猿緊急換上曾仁和，最終味全龍首局結束以5：1領先。

兩軍今天決戰天母，道博格從季後挑戰賽到總冠軍賽5場登板都是後援，今天扛起一戰定生死戰役，猿隊打線雖在1局上先打下1分，但他在下半局的投球，完全控不進好球帶。

道博格開局先被李凱威敲出安打，面對吉力吉撈．鞏冠投出保送，雖讓郭天信打向一壘方向的滾地球形成雙殺，但與好球帶的搏鬥還在持續，先接連保送劉基鴻、林智勝形成滿壘，張政禹先敲出內野安打幫龍隊首開紀錄，續對林孝程、蔣少宏保送送分。

總冠軍賽史上單局單一投手最多四壞保送，原本是2019年第5戰第1局中信兄弟隊紐維拉的4次，道博格的控球誇張到破紀錄，此役最終面對8人次僅取得2個出局數，有5次四壞保送、被敲2安打，狂失5分，所用30球僅8好球，慘烈退場。

樂天桃猿 林智勝

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