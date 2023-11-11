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棒球／第15屆重光盃少棒開戰 彰縣東山黃季烜飆再見「滿貫砲」

聯合報／ 即時報導
彰化縣東山國小逆轉勝。圖／台北市棒球協會提供
彰化縣東山國小逆轉勝。圖／台北市棒球協會提供

2023年第15屆重光盃全國少棒錦標賽11日開戰，首日彰化縣東山國小「飛毛腿」黃季烜就跑出再見場內滿貫全壘打，展現U12國手實力。而下午在青年公園棒球場的開幕儀式上，中華職棒中信兄弟隊球星「周董」周思齊相隔十年帶著兒子「回娘家」，格外有意義。

東山今天對上花蓮縣中原國小一路處於劣勢，中原隊長陳科睿單場4支3，最後一局5局上半結束還以3：6落後。不過陳科睿疑似熱身不足，5局下半登板狀況頻頻，東山黃翔恩、黃楷珉接連安打上壘，擠成滿壘後輪到黃季烜，他掃出穿越右外野手的深遠安打，並直接跑回本壘，以7：6氣走中原。

「其實上去的時候滿緊張的，但我有擬定策略，只要球數領先，我就會積極攻擊，打到的那一瞬間就知道有了。」黃季烜在一好三壞時鎖定腰間直球進攻，一改前次打擊「連三揮」三振的窘況。

黃季烜是今年7月於台南舉辦的U12世界盃國手，暑假過後升上小六，他表示在中華隊收穫不少，「我之前的揮棒軌跡是『Nike』勾勾的形狀，教練幫我修正過後覺得好很多，投球時下盤也比較吃得到力氣。」

東山總教練郭長鑫表示，黃季烜是很有天賦的小孩子，才會在小五就入選國家隊，而且目前身高已經173公分，後勢看漲，「他就是個性比較急躁，不過從中華隊回來以後，我認為他的心智比較成熟了，家教也不錯，但偶爾會有點臭屁，需要一直叮嚀。」

郭長鑫還鼓勵中原敗戰投手陳科睿，「我相信他是熱身不足，不然他平常球速、控球都不該是這個水準，他的協調性很棒，希望他繼續加油。」

下午的開幕儀式，由主辦單位陳重光文教基金會理事長陳炳甫主持，賽事走到第15年讓他很感慨，「我們一直堅持勝負以外的事，希望大家可以尊重棒球、尊重球場。記得第一屆時我制止教練吃檳榔，後來還被他抱怨，但現在棒球風氣越來越文明，我不敢說我們有什麼貢獻，但正確的事情就是做就對了。」

每年受基金會贊助的球芽基金會理事長、中信兄弟球星「周董」周思齊也帶著兒子威利親臨盛會，「重光盃像是我的家，十年前我帶他來開球，十年後再帶他來，有種傳承的意味，雖然他現在沒有走棒球路，但很喜歡運動，我覺得這樣也不錯。」

彰化縣東山國小逆轉勝。圖／台北市棒球協會提供
彰化縣東山國小逆轉勝。圖／台北市棒球協會提供
中信兄弟隊球星「周董」周思齊（前左）相隔十年帶著兒子「回娘家」。圖／台北市棒球協會提供
中信兄弟隊球星「周董」周思齊（前左）相隔十年帶著兒子「回娘家」。圖／台北市棒球協會提供

棒球 U12 周思齊

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