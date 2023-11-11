中職／7局0失分神紀錄！徐若熙值千金好投 龍續命進G7

「龍之子」徐若熙扮演救世主，今晚在味全龍隊背水一戰中，先發7局僅被敲1安、無失分、無保送，寫下史上第一人紀錄，壓制前一場猛攻11分的樂天桃猿隊，由龍隊以2：0拿下勝利，將戰局扳平為3勝3敗，進入明天第7場殊死戰。

過去中職冠軍賽打成3勝3敗共有10次，5次由贏下第6戰的球隊奪冠，兩隊機會仍是五五波，龍隊將戰線延長到第7戰也多賺一場，照總冠軍賽前兩戰收入來看，票房加上商品銷售場均達1000萬，徐若熙好投不僅為球隊續命，更值千金。

徐若熙今晚的速球讓猿隊打者頻頻揮空，投出13上13下，直到5局上1出局後被朱育賢敲出安打，完全比賽才破功，但後面又連抓8個出局數，以78球投完7局沒有掉分，另有7次三振，沒有四壞保送，投球局數寫下個人生涯新高。

總冠軍賽史上前4局維持完全比賽僅出現過兩次，分別是2003年第2戰興農牛隊勇壯、2015年Lamigo桃猿隊明星，徐若熙成為史上第3人、本土第1人。

能夠在總冠軍賽投7局以上無失分且被敲1支以下安打、沒有四死球，徐若熙是史上第1人，總冠軍賽7局以上無失分徐若熙是第26人，加上僅被敲1安以內的條件，過去僅2003年中込伸（G1、8局）、2015年明星（G7、9局）曾辦到，但兩人都有保送。

龍隊打線則是在1局下靠著劉基鴻的高飛犧牲打先馳得點，6局下張政禹在一、三壘有人時敲出適時安打，終止球隊得點圈連10打數無安打。

黃子鵬前一場8局無失分無關勝敗，今天5.2局被敲7支安打，雖僅丟掉2分，但打線急凍讓他吞下敗投，生涯總冠軍勝場數無法開張。