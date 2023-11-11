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棒球／日本連3屆主辦12強賽 日職會長：能為世界棒球發展做出貢獻

中央社／ 台北11日電
日本獲得2019年棒球12強賽冠軍。 官網提供
日本獲得2019年棒球12強賽冠軍。 官網提供

WBSC（世界棒壘球總會）舉辦的第3屆世界12強棒球賽將在明年11月10日至24日舉行，分成A、B組進行預賽，其中台灣主辦B組主要賽事，且改為6取3，晉級機會更大。

世界12強賽的預賽共分為A、B組，A組將在明年11月10日至14日在美洲進行，主辦國與城市待公布；B組則是在明年11月13日開打，開幕戰於日職中日龍隊的主場名古屋巨蛋進行，其餘14日至18日賽事由台灣台北舉辦，有望在台北大巨蛋進行。

原本這屆12強賽各組6隊中，僅取2隊晉級超級循環制的複賽，不過根據WBSC官網最新消息，改為6隊取3隊，因此台灣隊晉級的機會更大。超級循環賽將在明年11月21日至23日於日本東京巨蛋進行，最後冠軍戰、季軍戰則是在11月24日登場。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「繼2015年及2019年2屆相當成功的12強賽事之後，我們很期待明年的第3屆賽事。」日本則是連續3屆主辦12強的主要賽事，日職會長榊原定征表示，「我相信日職可以充分展現棒球運動的魅力，為全世界棒球發展做出貢獻。」

世界12強賽的12支參賽隊伍，將依據今年12月31日為止統計的世界棒球排名而定。台灣在2015年首屆12強賽沒能闖進複賽，最後名列第9；不過上一屆2019年的12強賽闖進複賽，最後以第5名作收。

棒球 中日龍

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