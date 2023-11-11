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中職／樂天桃猿球團首冠差一步 總公司期待：一定要贏

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
桃猿隊期盼奪下樂天集團入主後的第一冠。資料照
桃猿隊期盼奪下樂天集團入主後的第一冠。資料照

樂天桃猿隊在今年總冠軍賽取得3勝2敗聽牌優勢，距離樂天集團入主後的首冠只差最後一步，就連總公司社長也很期待，一定要拿下這最後1勝。

猿隊昨晚以11：0擊敗味全龍隊之後，在7戰4勝制的總冠軍賽只差1勝就可拿下冠軍，這將是隊史含前身LaNew熊、Lamigo桃猿隊的第8冠，也是樂天2020年入主後的第1冠。

桃猿領隊川田喜則總冠軍賽期間都跟著球隊行動，關注每一場賽事，他表示，昨天賽後就收到來自總公司方面的訊息，希望球隊能夠好好努力，「一定要贏下這場比賽，社長也非常期待。」

去年總冠軍賽猿隊遭到橫掃出局，今年則走到最後一哩路，川田喜則表示，教練、球員都非常努力，很感謝他們，這兩年球隊沒有太大改變，制服組、球團很努力的去分析比賽，才能取得更多的勝利。

猿隊總冠軍賽教練團11名成員中，包含古久保健二、川岸強、真喜志康永等3名日籍教練，台日混合的聯軍是一大特色，未來是否繼續走一樣的路線？川田喜則表示：「還是會看球隊的狀況，去找尋合適的人選進行強化。」至於明年教練團組成則要等總冠軍賽後才會更清晰。

樂天桃猿 味全龍 Lamigo桃猿

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