中職／宋嘉翔舉「我有了」布條引熱議 首次季後賽有收穫

中職總冠軍賽樂天桃猿隊休息區自製加油布條很吸睛也很無厘頭，桃猿隊捕手宋嘉翔昨天拿起「我有了」布條應援引發熱議，宋嘉翔季後賽初體驗收穫多，但也笑著解釋「真的沒有人有了」。

中華職棒總冠軍賽樂天桃猿隊與味全龍隊爭霸，桃猿隊休息區自製布條也很吸睛，由野手林政華發想，手寫上隊友的名字，或者加油口號，其中「我有了」和「以娜接梗」最讓大家摸不透。

昨天桃猿隊與龍隊在天母棒球場交手，桃猿隊進攻輪到梁家榮打擊，宋嘉翔在休息區舉起「我有了」的布條讓大家一頭霧水，宋嘉翔今天賽前受訪解釋，因為手寫加油布條剛好沒有梁家榮名字，所以隨手拿起「我有了」，沒想到只舉了一下子就引起熱議。

「我有了」這個布條的發想，是來自先前關懷盃少棒賽武陵國小「歐提茲」王文廷的童言童語，小球員當時接受訪問時被問起「最喜歡誰」，無厘頭回答：「我有了」，記者再問一次，他才說：「我有了女朋友了，不好意思」，但其實記者是想要問他最喜歡的球員是誰。

宋嘉翔從季後挑戰賽就有被帶入名單，但直到昨天總冠軍賽第5戰才上場代打，總計1打席吞下三振；宋嘉翔表示，雖然大部分時間都在板凳，但可以觀察對方捕手、隊內捕手場上的表現和應對，也很多收穫。

今年球季宋嘉翔獲得較多一軍出賽機會，他表示上半季有輪休所以感覺還可以，下半季開始連續場次出賽機會多，到後半段也有點疲憊，過去從來沒有打過這麼長的賽季，都是學習的機會。