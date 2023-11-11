快訊

三重派出所被人率眾包圍…竟是內鬼助攻 2所長遭開鍘

東北季風影響 北台灣4縣市慎防豪雨至晚間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／宋嘉翔舉「我有了」布條引熱議 首次季後賽有收穫

中央社／ 台北11日電
桃猿捕手宋嘉翔（右2）10日拿起「我有了」布條應援引發熱議。圖／樂天桃猿提供
桃猿捕手宋嘉翔（右2）10日拿起「我有了」布條應援引發熱議。圖／樂天桃猿提供

中職總冠軍賽樂天桃猿隊休息區自製加油布條很吸睛也很無厘頭，桃猿隊捕手宋嘉翔昨天拿起「我有了」布條應援引發熱議，宋嘉翔季後賽初體驗收穫多，但也笑著解釋「真的沒有人有了」。

中華職棒總冠軍賽樂天桃猿隊與味全龍隊爭霸，桃猿隊休息區自製布條也很吸睛，由野手林政華發想，手寫上隊友的名字，或者加油口號，其中「我有了」和「以娜接梗」最讓大家摸不透。

昨天桃猿隊與龍隊在天母棒球場交手，桃猿隊進攻輪到梁家榮打擊，宋嘉翔在休息區舉起「我有了」的布條讓大家一頭霧水，宋嘉翔今天賽前受訪解釋，因為手寫加油布條剛好沒有梁家榮名字，所以隨手拿起「我有了」，沒想到只舉了一下子就引起熱議。

「我有了」這個布條的發想，是來自先前關懷盃少棒賽武陵國小「歐提茲」王文廷的童言童語，小球員當時接受訪問時被問起「最喜歡誰」，無厘頭回答：「我有了」，記者再問一次，他才說：「我有了女朋友了，不好意思」，但其實記者是想要問他最喜歡的球員是誰。

宋嘉翔從季後挑戰賽就有被帶入名單，但直到昨天總冠軍賽第5戰才上場代打，總計1打席吞下三振；宋嘉翔表示，雖然大部分時間都在板凳，但可以觀察對方捕手、隊內捕手場上的表現和應對，也很多收穫。

今年球季宋嘉翔獲得較多一軍出賽機會，他表示上半季有輪休所以感覺還可以，下半季開始連續場次出賽機會多，到後半段也有點疲憊，過去從來沒有打過這麼長的賽季，都是學習的機會。

宋嘉翔 樂天桃猿 梁家榮

延伸閱讀

中職／桃猿維持暴打11分的勝利打線 朱育賢續扛5棒

中職／龍隊關鍵一擊難產 47次殘壘追平2016義大犀牛

中職／朱育賢前4戰9上壘0得分沒注意 終於靠自己2轟「回家」

中職／布里悍激勵後再過招 桃猿醒了3.2局打爆狂掃6分

相關新聞

中職／桃猿維持暴打11分的勝利打線 朱育賢續扛5棒

樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，今天在總冠軍賽第六戰先發打線維持昨天暴打11分的勝利打線。

中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

中華職棒總冠軍賽第6戰今晚在天母棒球場開打，味全龍隊面對2勝3敗的背水一戰，交給本土王牌徐若熙扛起先發，也將林智勝、高孝...

中職／桃猿封王最後一哩路 若奪冠成史上第二隊非季冠軍稱霸

樂天桃猿隊距離隊史第8座總冠軍、球團史第1冠，只差最後一哩路，若成功奪冠，不含單一賽季在內，將是中職史上第二支沒拿到季冠...

中職／龍隊關鍵一擊難產 47次殘壘追平2016義大犀牛

中華職棒總冠軍賽打完前5戰由樂天桃猿隊以3勝2敗占上風，今晚就要挑戰隊史第8冠，味全龍隊雖然團隊打擊率2成51還更優，得...

棒球／12強預賽6取2變6取3 中華隊晉級機率增

世界棒球12強賽將在明年11月舉行，距今倒數1年，根據世界棒壘球總會（WBSC）公布的最新資訊，原本分組「6取2」改為「...

中職／桃猿推本土王牌力拚第8冠 龍無退路盼延長戰局

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽今天關鍵第6戰，已3勝聽牌的樂天桃猿隊派本土王牌投手黃子鵬先發，要一鼓作氣搶下第8冠；沒退路的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。