中職／林智勝對戰黃子鵬打擊率4成 龍隊調整打序盼有好效果

中華職棒總冠軍賽今天要在天母棒球場進行第6戰，面臨背水一戰的味全龍隊打線進行微調，林智勝先發打第5棒、擔任一壘手，總教練葉君璋表示，主要是參考對戰數據。

桃猿隊昨天以11比0完封龍隊，取得3勝2敗「聽牌」優勢。今天第6戰龍隊面臨背水一戰，打序進行調整，前4棒都與昨天一樣，分別為李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭天信、劉基鴻，不過「大師兄」林智勝進入先發打序，擔任第5棒，之後分別為張政禹、林孝程、蔣少宏、高孝儀。

談到今天會讓林智勝先發，龍隊總教練葉君璋表示，主要是林智勝對戰桃猿先發投手黃子鵬的數據不錯，本季林智勝對戰黃子鵬打擊率達4成。至於今天先發第9棒由冉承霖換成高孝儀，葉君璋指出，「孝儀近況看起來比承霖好一點。」

近幾場龍隊得點圈打擊較不佳，昨天得點圈有人10支0，不過葉君璋認為，像昨天桃猿隊投手威能帝整場比賽狀況很好，「得點圈打不好也滿正常的，包括黃子鵬上一場對我們狀況也很好，投手在總冠軍賽的專注度與例行賽不一樣，沒有那麼好的球可以攻擊，尤其我相信對方在得點圈有人時會更小心。」

已經聽牌的桃猿隊今天先發打序與昨天一樣，分別為林立、陳俊秀、梁家榮、廖健富、朱育賢、林承飛、成晉、嚴宏鈞、陳晨威。桃猿隊總教練曾豪駒表示，「昨天大家都表現不錯，希望能夠有效串聯，延續下去。」