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中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

中職／龍隊背水一戰！林智勝扛第5棒 徐若熙球數有限制

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影
味全龍隊林智勝。記者季相儒／攝影

中華職棒總冠軍賽第6戰今晚在天母棒球場開打，味全龍隊面對2勝3敗的背水一戰，交給本土王牌徐若熙扛起先發，也將林智勝高孝儀兩位資深球員拉回先發打線，寄望兩人的對戰、近況，能夠幫助欠缺關鍵一擊的打線。

龍隊今天將林智勝安排在先發一壘手，頂替拿莫．伊漾的守備位置，並扛起第5棒，另外右外野手也從冉承霖換成高孝儀，棒次不變。

龍隊總教練葉君璋解釋，林智勝先發的原因是考量對戰，「他對黃子鵬表現得不錯。」至於高孝儀則是打擊近況比冉承霖好一些。

林智勝今年對戰黃子鵬，10打數敲出4支安打，打擊率高達4成，其中一支是二壘打，放大到生涯對戰也有打擊率3成70的好表現；冉承霖昨天賽後打擊率掉到0.067，高孝儀則是1成43。

徐若熙在首戰有球數限制下，投74球、4局、失1分退場，今天再次登板，葉總表示，球數上還是會注意，「但不會太少，比正常少一點而已。」

味全龍隊先發陣容：

第一棒 李凱威，二壘

第二棒 吉力吉撈．鞏冠，指定打擊

第三棒 郭天信，中外野

第四棒 劉基鴻，三壘

第五棒 林智勝，一壘

第六棒 林孝程，左外野

第七棒 張政禹，游擊

第八棒 蔣少宏，捕手

第九棒 高孝儀，右外野

先發投手 徐若熙

高孝儀 林智勝 徐若熙

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