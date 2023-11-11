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中職／總冠軍賽投手群全亮相 陳冠宇、張景淯G5都登板

中央社／ 台北11日電
樂天桃猿隊陳冠宇第5戰首度登板，9局上場關門沒有失分。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊陳冠宇第5戰首度登板，9局上場關門沒有失分。記者余承翰／攝影

中職總冠軍賽第5戰打完，味全龍隊和樂天桃猿投手群全員出賽，桃猿隊陳冠宇昨天後援1局無失分，龍隊投手張景淯則中繼投1局挨轟失1分。

中華職棒7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）味全龍隊與樂天桃猿昨晚在天母棒球場交手，兩隊昨天賽前各還有1名投手沒有出賽，桃猿左投陳冠宇甚至還被猜測是否受傷，賽前總教練曾豪駒就曾回應，陳冠宇只是有點腰部緊繃、沒有大問題，「傳言就讓它傳」。

昨天兩隊8局打完桃猿取得11分領先，陳冠宇9局下登板後援，1人出局後被敲出安打，但接著依序讓打者敲出游擊方向滾地球、中外野方向飛球出局，沒有失分。

曾豪駒昨天賽後表示，陳冠宇出賽狀況看起來不錯，之前有腰部緊繃的情形，怕在那個狀態下讓他持續出賽會造成傷害，但身體狀況有在掌握中，第5戰登板表現一如往常。

龍隊左投張景淯昨天5局上登板中繼，1人出局後被廖健富敲出陽春砲，接著不死三振讓朱育賢上壘，但及時回穩沒有再多掉分數。

張景淯昨天總計用18球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、失掉1分責失分、最快球速146公里，無關勝敗，完成中職生涯總冠軍賽初登板。

陳冠宇 樂天桃猿 張景淯

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