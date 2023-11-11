中職／桃猿推本土王牌力拚第8冠 龍無退路盼延長戰局

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽今天關鍵第6戰，已3勝聽牌的樂天桃猿隊派本土王牌投手黃子鵬先發，要一鼓作氣搶下第8冠；沒退路的味全龍隊推新生代投手徐若熙先發，拚延長戰局。

中職7戰4勝制總冠軍賽（台灣大賽）前5戰打完，桃猿取得3勝2敗聽牌優勢，兩隊傍晚將繼續在龍隊主場天母棒球場交手，外界預期又是萬人滿場。

黃子鵬在台灣大賽第2戰展現身手，先發投8局僅被敲出5支安打，投出6次三振，沒失分，好投壓制是讓球隊可在延長賽搶勝關鍵，桃猿希望黃子鵬關鍵第6戰再延續好表現。

前4戰全壘打火力沒發揮的桃猿昨天終於打開，朱育賢單場雙響砲、廖健富也開轟，能否搶下第4勝，火力是球迷關注焦點。

徐若熙4日台灣大賽初亮相就飆速157公里、平總冠軍賽最速紀錄，再扛先發就是背水一戰。

徐若熙首場出賽總計投4局被敲出4支安打，投出4次三振，失掉1分責失分、無關勝敗，而近況火燙的朱育賢從徐若熙手中敲出2支安打；朱育賢台灣大賽打擊手感佳，目前5戰打完打擊率5成、敲出2轟，是徐若熙須小心防範的對象。

桃猿在Lamigo期間2017年到2019年完成3連霸後球團轉手，由日商樂天集團經營，如果拿下睽違4年的總冠軍，將是隊史第8冠及樂天接手後首冠。

此外，根據聯盟統計，力拚延長戰局的龍隊隊史取得3勝3敗後奪冠機率是50％。