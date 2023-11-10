中職／黃子鵬先發拚拋酒紅彩帶 龍隊想續命寄望徐若熙

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
台灣大賽第六戰味全龍徐若熙(左)對決桃猿黃子鵬。 報系資料照
台灣大賽第六戰味全龍徐若熙(左)對決桃猿黃子鵬。 報系資料照

樂天桃猿隊叩關隊史第8冠、球團史第1冠，只差最後一步，推出本土王牌黃子鵬把關總冠軍賽第6戰，尋求讓戰線終結在明天；味全龍隊則是推出徐若熙登板，也是今年系列賽首度上演土投同場先發。

猿隊今天以11：0擊敗龍隊，先握有3勝2敗優勢，距離連兩輪完成「下剋上」的灰姑娘封王劇本只差一勝。

黃子鵬在第2戰先發，繳出8局只被敲5安打、無失分且無四死球的極好投，但當時戰線進入延長，他以無關勝敗收場，目前在總冠軍賽仍無勝投進袋，明天除了要挑戰讓酒紅彩帶飄落天母球場，也要尋求個人在台灣大賽的第一勝。

龍隊則由徐若熙力拚續命，他在這波系列賽於首戰上場，先發4局僅失1分、表現不俗，但明天一戰的壓力指數升級，考驗這位少年王牌的抗壓指數。

兩隊在前4戰先發投手都上演「土投vs.洋投」卡司，第5戰換成洋投布里悍、威能帝同場過招，第6戰首度上演本土投手同場交鋒。

樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。本報資料照片
樂天桃猿隊先發投手黃子鵬。本報資料照片
味全龍隊先發投手徐若熙。本報資料照片
味全龍隊先發投手徐若熙。本報資料照片

黃子鵬 徐若熙 樂天桃猿

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