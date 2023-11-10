中職／朱育賢前4戰9上壘0得分沒注意 終於靠自己2轟「回家」

樂天桃猿隊今天以11：0碾爆味全龍隊，在總冠軍賽取得3勝2敗優勢，前4戰0轟的打線在今天找回「暴力猿」本色，朱育賢更是單場雙響砲；有趣的是，他在前4戰9度上壘卻0得分，今天終於兩度踏回本壘，都是靠自己的力量。

面對龍隊先發投手布里悍，猿隊攻勢有開轟、有短打、也有安打串聯，先是朱育賢2局上炸裂陽春砲，第3局梁家榮在滿壘時敲出安打、貢獻2分打點，第4局則在一、三壘有人時，由嚴宏鈞執行犧牲觸擊成功再兌換1分，後續陳晨威、林立安打各添1分，華麗展示各種得分方式。

朱育賢第7局追加一發兩分砲，狙擊王維中，成為總冠軍賽史上第15人、第16人次單場雙響砲。

朱育賢指出，布里悍是滿聰明的投手，今天失投球是有偏多，依照賽前開會擬定，「失投球出現就要掌握住，很開心可以先得分，這種比賽先得分對球隊是有幫助。希望可以在最後一場比賽把好的感覺延續下去，幫助球隊多一點正能量感染隊友，明天拿下來，為辛苦一整年畫下句點。」

朱育賢堪稱猿隊今年總冠軍賽打擊狀況最火燙的選手，但神奇的是前4戰共計9度上壘，包括7支安打、2次四壞保送，卻未跑回任何分數，6成上壘率空轉，直到今天首打席以陽春砲狙擊布里悍，才是他在這波系列賽首度踏回本壘。

「其實沒有特別注意。」前4戰頻頻上壘枯等，等不到「回家」，朱育賢表示，「每個隊友都很努力，希望把自己優點再放大，拉著彼此的腳步一起前進，大家目標都是一致。」

談到在總冠軍賽高檔的打擊狀況，朱育賢除了謝謝教練，也特別提到陳俊秀，「滿感謝俊秀，在打擊方面在我狀況不好時給我他的經驗，幫助我跳脫低潮。」