快訊

影／幾乎快環島！蘭嶼漁船遇小犬颱風失蹤月餘 海上奇幻漂流7百多公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／朱育賢前4戰9上壘0得分沒注意 終於靠自己2轟「回家」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿朱育賢7局上再敲出2分打點全壘打，單場演出雙響砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿朱育賢7局上再敲出2分打點全壘打，單場演出雙響砲。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天以11：0碾爆味全龍隊，在總冠軍賽取得3勝2敗優勢，前4戰0轟的打線在今天找回「暴力猿」本色，朱育賢更是單場雙響砲；有趣的是，他在前4戰9度上壘卻0得分，今天終於兩度踏回本壘，都是靠自己的力量。

面對龍隊先發投手布里悍，猿隊攻勢有開轟、有短打、也有安打串聯，先是朱育賢2局上炸裂陽春砲，第3局梁家榮在滿壘時敲出安打、貢獻2分打點，第4局則在一、三壘有人時，由嚴宏鈞執行犧牲觸擊成功再兌換1分，後續陳晨威、林立安打各添1分，華麗展示各種得分方式。

朱育賢第7局追加一發兩分砲，狙擊王維中，成為總冠軍賽史上第15人、第16人次單場雙響砲。

朱育賢指出，布里悍是滿聰明的投手，今天失投球是有偏多，依照賽前開會擬定，「失投球出現就要掌握住，很開心可以先得分，這種比賽先得分對球隊是有幫助。希望可以在最後一場比賽把好的感覺延續下去，幫助球隊多一點正能量感染隊友，明天拿下來，為辛苦一整年畫下句點。」

朱育賢堪稱猿隊今年總冠軍賽打擊狀況最火燙的選手，但神奇的是前4戰共計9度上壘，包括7支安打、2次四壞保送，卻未跑回任何分數，6成上壘率空轉，直到今天首打席以陽春砲狙擊布里悍，才是他在這波系列賽首度踏回本壘。

「其實沒有特別注意。」前4戰頻頻上壘枯等，等不到「回家」，朱育賢表示，「每個隊友都很努力，希望把自己優點再放大，拉著彼此的腳步一起前進，大家目標都是一致。」

談到在總冠軍賽高檔的打擊狀況，朱育賢除了謝謝教練，也特別提到陳俊秀，「滿感謝俊秀，在打擊方面在我狀況不好時給我他的經驗，幫助我跳脫低潮。」

朱育賢 布里悍

延伸閱讀

中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

中職／王維中挨轟2戰狂失7分 恐寫史上第二慘紀錄

圖輯／中職朱育賢單場雙響砲 打退王維中

中職／布里悍激勵後再過招 桃猿醒了3.2局打爆狂掃6分

相關新聞

中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

樂天桃猿隊今天讓總冠軍賽第5戰上演「天母慘案」，洋投威能帝面對味全龍隊演出8局無失分、13次三振的完美壓制，加上打線3轟...

中職／黃子鵬先發拚拋酒紅彩帶 龍隊想續命寄望徐若熙

樂天桃猿隊叩關隊史第8冠、球團史第1冠，只差最後一步，推出本土王牌黃子鵬把關總冠軍賽第6戰，尋求讓戰線終結在明天；味全龍...

中職／神隱4場終登板 陳冠宇感謝全猿當後盾：可靠的隊友好多

總冠軍賽前4場被頻頻召喚的那個男人，今天終於在第5戰第9局、11：0領先時站上投手丘，陳冠宇完成1局投球，賽後吐露得知受...

中職／王維中挨轟2戰狂失7分 恐寫史上第二慘紀錄

味全龍隊「龍王」王維中在今年總冠軍賽兩度被擊墜，繼第2戰中繼吞下敗投後，今天又是1.1局掉3分的表現，防禦率來到31.5...

中職／最火燙的朱育賢敲首轟 5割男直逼系列賽最高打擊率紀錄

中職總冠軍賽打到第5戰，樂天桃猿隊的系列賽首轟今天終於出現，就是由最火燙的打者朱育賢敲出，第2局從味全龍隊洋投布里悍手中...

中職／布里悍激勵後再過招 桃猿醒了3.2局打爆狂掃6分

手握「不理猿」數據無用，味全龍隊洋投布里悍今天短局數爆炸，先發3.2局被敲7安打、失6分，讓樂天桃猿隊在總冠軍賽第5戰打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。