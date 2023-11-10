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中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

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中職／天母慘案！威能帝8局13K史上最狂 桃猿11:0屠龍聽牌

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手威能帝6局下化解危機後振奮地大吼一聲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊先發投手威能帝6局下化解危機後振奮地大吼一聲。記者余承翰／攝影

樂天桃猿隊今天讓總冠軍賽第5戰上演「天母慘案」，洋投威能帝面對味全龍隊演出8局無失分、13次三振的完美壓制，加上打線3轟、朱育賢雙響砲，猿隊終場以11：0贏球，先取得3勝2敗「聽牌」，最快明天就能奪下隊史第8冠、球團史第1冠。

威能帝首局以3K演出三上三下，前5局已經出現10K，都是台灣大賽史上首見，最終先發8局共用125球，被敲6安打、無失分，單場送出13K追平聯盟紀錄，與1990年第5戰三商虎隊涂鴻欽用12局締造的13K，並列總冠軍賽史上單場最多K紀錄。

反觀龍隊先發投手布里悍只撐3.2局被敲7安打、狂失6分，猿隊攻勢有開轟、有短打、也有安打串聯，先是朱育賢2局上炸裂陽春砲，第3局梁家榮在滿壘時敲出安打、貢獻2分打點，第4局則在一、三壘有人時，由嚴宏鈞執行犧牲觸擊成功再兌換1分，後續陳晨威、林立安打各添1分，華麗展示各種得分方式。

龍隊換投止不住失血，廖健富第5局面對張景淯敲出陽春砲，找回「暴力猿」本色的猿隊打線，第7局由朱育賢從王維中手中炸裂兩分砲，擴大為9：0領先，龍隊的落後差距還在不斷膨脹，系列賽前4戰被球迷列為「失蹤人口」的陳冠宇，也在9局下站上投手丘，龍隊最終以11分之差遭到完封，締造總冠軍賽史上最大比分差距完封紀錄。

猿隊未取任何季冠軍，靠年度戰績搭上季後賽末班車，從挑戰賽先讓1敗出發、3連勝強勢淘汰統一獅隊，現在又在總冠軍賽握有「聽牌」優勢，有望連兩輪完成「下剋上」的逆襲劇本，奪得暌違4年的總冠軍。

樂天桃猿隊廖健富5局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊廖健富5局上敲出陽春全壘打。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊朱育賢7局上再敲出2分打點全壘打，單場演出雙響砲。記者余承翰／攝影
樂天桃猿隊朱育賢7局上再敲出2分打點全壘打，單場演出雙響砲。記者余承翰／攝影

朱育賢 樂天桃猿

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