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中職／王維中挨轟2戰狂失7分 恐寫史上第二慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊王維中（右）7局上遭到樂天桃猿隊朱育賢（左）敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影
味全龍隊王維中（右）7局上遭到樂天桃猿隊朱育賢（左）敲出2分打點全壘打。記者余承翰／攝影

味全龍隊「龍王」王維中在今年總冠軍賽兩度被擊墜，繼第2戰中繼吞下敗投後，今天又是1.1局掉3分的表現，防禦率來到31.50，若時間停在此刻，王維中將名列史上總冠軍賽防禦率第二高。

今天總冠軍賽第5戰在天母棒球場舉行，龍隊打線前6局被壓制，加上先發投手布里悍被提前打退場，以0：7落後進入7局上，6局登板的王維中續投，結果被朱育賢轟出一發兩分砲，再被林承飛敲出二壘打後退場，留下的壘包也被兌換成分數。

王維中在第2戰登板時，就曾因中繼0.2局丟掉4分，成為勝敗分水嶺，今天則讓猿隊得分達到10分門檻，總冠軍賽累計2局丟掉7分都是責失。

中職史上單一總冠軍賽季，投2局以下、自責分7以上的只有1次，那是2001年戴龍水2場出賽合計1局掉7分、防禦率63.00，王維中如果接下來沒再登板，將成史上第二人。

兩場合計，王維中總冠軍賽防禦率從54.00「下修」到31.50，在中職史上僅次於陳明軒54.00，他在2016年登板0.1局掉2分，之後再沒機會下修，就看王維中未來能否翻轉成績。

味全龍隊王維中1.1局失2分，遭挨一支全壘打。記者余承翰／攝影
味全龍隊王維中1.1局失2分，遭挨一支全壘打。記者余承翰／攝影

王維中 中職

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