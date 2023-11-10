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中職／當年7場熱蹲72局 高志綱敲碗破紀錄、誇蔣少宏超乎預期

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
高志綱曾在總冠軍賽2007到2009年連續三年打滿7場蹲好蹲滿。本報資料照片
高志綱曾在總冠軍賽2007到2009年連續三年打滿7場蹲好蹲滿。本報資料照片

14年前總冠軍賽7戰熱蹲72局，高志綱近日在總冠軍賽化身吃瓜群眾，笑稱「紀錄是拿來突破的」、敲碗更漫長的延長賽。味全龍隊捕手蔣少宏，同時也是亞冠賽中華隊捕手，中華隊捕手教練高志綱對他滿是好評，認為進入職棒後的成長超乎預期。

今年總冠軍賽由樂天桃猿、龍隊過招，首戰激鬥14局，高志綱當天也看得津津有味，在粉絲團留言寫下：「紀錄是拿來破的，例如打十七局的冠軍賽。」他透露當天在9局打完後出門買東西，隔一段時間想說看一下結果，結果一開手機發現還在打，想起自己當年的17局大戰，忍不住手癢截圖。

獅隊在2007到09年完成三連霸，全數都是打滿7場，捕手全程沒換過人，就是高志綱蹲好蹲滿，最誇張的一年首推2009年，系列賽共有3場打到延長，包括經典的17局大戰，高志綱7戰合計蹲了72局，等同於正規8場的量。

現在回味起來，高志綱也直言是滿特別的經驗，「現在的調度比較少會出現這種狀況。」

蔣少宏目前4戰共蹲41.1局，劉時豪分擔0.2局，樂天桃猿隊則是嚴宏鈞38.2局、林泓育4局。高志綱表示，等蔣少宏向中華隊報到後，會再溝通一下他的身體狀況，「一定會有疲勞，但他是亞冠賽相當重要選手，希望他健康打完總冠軍賽，來了之後再撐一下。」

談到蔣少宏，高志綱有許多好評，直言真的很有潛力，從他進來職棒後的成長，感覺比預期更好，「他對於環境的適應還有一些不自在的地方，但看得出來他很努力，這是我從旁的觀察，看得出來他是很投入在這部分。」他也特別指出，感覺得到蔣少宏花了很多時間在與投手互動，讓投手有一種「來！我們一起解決場上危機」的感覺，如果持續成長，一定是未來國家隊捕手考慮人選。

高志綱 蔣少宏 樂天桃猿

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