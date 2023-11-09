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亞冠賽／江坤宇、林子豪辭退 張政禹、辛元旭進26人名單
亞洲職棒冠軍爭霸賽將於11月16日到19日在日本東京巨蛋進行，中華隊正式名單今天出爐，原來內野手江坤宇、林子豪辭退，改由張政禹、辛元旭遞補，外野手林孝程接替孔念恩。
中華隊正選26人名單如下：
投手11名─王彥程、王志煊、古林睿煬、李子強、林詔恩、邱駿威、陳克羿、陳柏清、曾峻岳、江國豪、林凱威。
捕手3名─戴培峰、蔣少宏、林吳晉瑋。
內野手7名─何恆佑、林靖凱、馬傑森、葉子霆、劉基鴻、張政禹、辛元旭。
外野手5名─岳政華、邱智呈、郭天信、陳傑憲、林孝程。
其中3席外卡為江國豪、林凱威、陳傑憲。中職指出，中華隊赴日前，明天先在新莊球場練球，11、12日分別對富邦悍將隊、桃園市成棒隊進行練習賽，13日再練球。
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