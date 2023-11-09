亞冠賽／江坤宇、林子豪辭退 張政禹、辛元旭進26人名單

王躍霖去年遭富邦悍將隊戰力外，今年加盟味全龍搖身一變成為牛棚要角，他昨天在總冠軍賽G4又奪下中繼成功，系列賽累積3次中繼成功已追平史上最多紀錄。 王躍霖G1就在關鍵時刻上場，龍隊5局上面臨無人出

2023-11-09 11:10