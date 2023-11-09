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中職／伍鐸優質先發奪勝 冠軍賽龍猿2：2平手

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園報導
伍鐸先發7局失1分勝投。記者季相儒／攝影
伍鐸先發7局失1分勝投。記者季相儒／攝影

中華職棒總冠軍賽昨天在桃園棒球場進行第4戰，樂天桃猿隊2局下錯過無人出局滿壘機會，未能攻下分數，反由味全龍隊以4：1拿下勝利，洋投伍鐸先發7局失1分的威猛表現，將戰局扳成2勝2敗平手，戰線至少延長到第6戰。

伍鐸被賦予多元角色，首戰中繼3局、投35球失1分，只休3天又在昨天扛起先發，以102球力撐7局，僅被猿隊敲4支安打，投出3次三振、3次保送，繼2017年後再次在總冠軍賽收穫勝投。

龍隊最大危機出現在2局下，廖健富安打加上守備失誤、保送，形成無人出局滿壘，結果伍鐸讓對方連敲兩個右外野落點較淺的飛球，無法形成犧牲打，再用三振下莊，鮮少顯露情緒的伍鐸也忍不住吼了一聲。

親密捕手拍檔蔣少宏也幫伍鐸打下勝投資格，2局上龍隊靠猿隊單局2失誤得分，但5局下被追平，6局上龍隊靠二壘打、野選攻占一、三壘，蔣少宏安打、冉承霖滾地推進各有1分打點。

猿隊今年在總冠軍賽滿壘時累計7打數沒安打，靠3次保送擠回3分，加上去年3打數未敲安，兩年來滿壘連續10打數沒安打，無法適時製造大局。

猿隊先發陳克羿僅投3局就退場，失1分非責失，陳鴻文接手2.1局丟2分承擔敗投。

伍鐸 蔣少宏 樂天桃猿 味全龍 廖健富 陳鴻文

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