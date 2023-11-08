中職／休3日、投7局 伍鐸：不管幾局我想要贏

休三天再上的伍鐸看不出疲勞，今晚對樂天桃猿隊繳出7局失1分好投，幫助味全龍隊以4：1贏球，在總冠軍賽扳平戰局，收下生涯總冠軍賽第3勝，累積局數也達洋投第2，伍鐸說：「不管丟幾局，我想要贏。」

伍鐸在總冠軍賽首戰曾中繼3局、投35球失1分，休息3天又在今天扛起先發，以102球力撐7局，僅被猿隊敲4支安打，另有3次三振、3次四壞，丟掉1分，繼2017年後再次在總冠軍賽收穫勝投。

6局投完教練團曾詢問伍鐸意見，他選擇為球隊多扛1局，伍鐸說：「這是11月，每個人都累了，不管丟幾局，我想要贏，願意做任何事情幫助球隊贏球，我的身邊很多人在幫助我，我也想幫助球隊。」

2局下伍鐸曾遇到危機，但他在無人出局、滿壘時，靠2顆飛球出局、1次三振下莊，伍鐸說：「這是棒球場上最有挑戰的事情，當下腎上腺素上升，可以做的是想辦法讓自己冷靜，把傷害盡量降低，捕手的配球引導幫助我，身後也有好的守備。」

解決危機後伍鐸罕見的吼了一聲，他表示，面對強大的打線，能夠解決危機當然很興奮，總冠軍賽是很重要的比賽，要學會控制好自己的情緒。

伍鐸在總冠軍賽累積45.2局排名史上第3、洋將第2，超越原本海克曼的43.1局，排在潘威倫（85.1局）、勇壯（66.2局）、黃平洋（57.2局）之後。

對於這個成就，伍鐸說：「很棒，但等之後再說，現在要專心眼前的比賽。」今天投了7局，難道伍鐸還會再上？伍鐸表示，球隊還有很多值得信賴的投手，「但不管教練給予什麼任務，我都會準備好。」

【中央社桃園8日電】

中職味全龍隊伍鐸今天在總冠軍賽第4戰雖然僅休息3天，不過繳7局好投，賽後教頭葉君璋稱讚，「球隊只要有什麼任務交給他就好了。」伍鐸也說，自己只想做到教練團給的任務。

37歲的伍鐸從2015年就開始在中華職棒發展，2015年至2017年效力中信兄弟期間打過3次總冠軍賽，睽違6年轉戰味全龍隊再度站上總冠軍賽舞台。伍鐸在4日總冠軍賽首戰就有登板，用35球中繼投3局、失掉1分。

僅休息3天，伍鐸今天再度登板，並掛帥先發，總計用102球投7局，僅被敲出4支安打，投3次保送、3次三振，失掉1分演出優質先發，最終龍隊以4比1獲勝，伍鐸成為龍隊扳平戰局的大功臣。

賽後龍隊總教練葉君璋表示，伍鐸今天表現真的非常出色，「就像我之前說過的，球隊只要有什麼任務，交給他就好了，他也會給我們很好的回饋。」談到第7局讓伍鐸續投、用了破百球，葉君璋指出，「當下其實有問他，不過他希望可以繼續投，在這麼緊要的關頭我們也很需要他繼續投下去。」

僅休息3天還可以繳出優質表現，賽後伍鐸表示，防護員跟球團幫了很大的忙，「讓我只要專注在快速恢復。」至於自己請纓投到第7局，伍鐸則說：「因為已經11月了，大家身體一定都很疲累，我只是想要贏球，盡量做到教練團賦予我的任務。」

此戰的關鍵之一是伍鐸在第2局面臨無人出局、滿壘危機時，連解決3名打者沒有失分，當下他也振奮怒吼。伍鐸表示，「這是棒球場上最有挑戰的事情，是很大的場面，那個狀況下腎上腺素上升，但我可以做的是想辦法讓自己冷靜，把傷害盡量降低。」

談到這次打總冠軍賽與之前的差別，伍鐸表示，「不論何時總冠軍賽都是很重要的比賽，不過這些年來我學到的是怎麼控制自己，這從來都不是容易的事情，我總是想著盡可能幫助球隊贏球，掌控好自己的情緒。」