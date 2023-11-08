中職／落後變扳平壓力差很大 葉總讚伍鐸：我們需要他

味全龍隊今晚以4：1擊敗樂天桃猿隊，將總冠軍賽戰局扳成2勝2敗平手，戰線至少延長至第6戰，總教練葉君璋坦言，對球員來說壓力落差很大，「整個球隊更有自信，也比較不會緊張。」

龍隊靠伍鐸先發7局失1分的表現，成功壓制猿隊，葉總表示：「我之前常講，球隊有什麼任務交給他就好，他也總是給我們非常好的回饋，有他在真的滿棒的。」

葉總會這樣說，原因是首戰伍鐸就曾中繼登板3局，距離今天先發中間只休息3天，投完6局後，教練團曾詢問伍鐸意願，葉君璋表示：「他覺得可以繼續投，老實講這麼緊要的關頭，我們滿需要他繼續投下去。」

氣勢分水嶺在2局下，當時無人出局、滿壘，伍鐸讓對手連敲2個右外野飛球加上三振，凍結壘包，葉君璋表示，這樣的情況下彼此都有壓力，伍鐸是有耐心、也很聰明的投手，知道怎麼去化解危機。

尤其是兩個外野飛球都沒能形成高飛犧牲打，冉承霖的守備幫了大忙，揮別前一場跑壘失誤陰霾，葉總也說：「比賽不能一直看不好的地方，他可以幫助球隊的地方很多。」

兩隊戰績回到平手局面，葉君璋也坦言，此戰確實關鍵，「平手跟落後2場，選手的壓力落差會滿大的。」尤其是這場贏球，看出球隊打擊有起色，「整個球隊更有自信，也比較不會緊張，這滿重要的。」

在客場2場取得1勝1敗，葉君璋表示，年輕球員一開始表現生疏，當戰線拉長，不管結果如何都看出逐漸適應，但樂天也不是省油的燈，「他們去年打過總冠軍賽，打擊滿好的，季後挑戰賽投手也表現出色，我們會把握機會，讓球員保持信心去拚每一場比賽。」 終場結束味全龍隊以4：1擊敗樂天桃猿隊。記者季相儒／攝影

【中央社桃園8日電】

中華職棒味全龍隊今天以4比1擊敗樂天桃猿隊，將總冠軍賽戰局扳平為2勝2敗，賽後龍隊總教練葉君璋認為，贏下這場比賽對整體氣氛相當重要，年輕球員也有在慢慢適應。

中職總冠軍賽第3、第4場是在桃猿隊的主場桃園棒球場進行，雖然龍隊昨天落敗，不過今天又再扳回一城。

賽後談到贏下這場比賽的重要性，龍隊總教練葉君璋表示，「當然平手跟落後2場，選手的壓力落差會滿大的，這場贏下來，加上我們打擊慢慢有起來，得點圈也有起來，會讓整個球隊、氣氛更有自信，球員也比較不會緊張，我覺得這滿重要的。」

由於後3場比賽都是龍隊的主場，葉君璋指出，確實有想過如果在桃園客場的賽事中有贏下至少1場，會相當重要，「主要是我們年輕球員多，當然一開始會比較生疏，不過如果戰線拉長，不管最後結果怎麼樣，都有慢慢在適應。」

明天休兵1天，10日起要在天母棒球場進行，對於未來幾場比賽，葉君璋表示，「樂天也不是省油的燈，去年打過總冠軍賽，一直以來打擊都很好，季後賽投手方面也表現非常出色，不過我們會把握住機會，讓球員保持信心去拚每一場比賽。」

樂天桃猿隊總教練曾豪駒賽後則表示，「今天當然對方表現得比我們還好，戰局被扳平，但我們後面還是有機會，會盡全力去把握每一場比賽。」

對於今天團隊出現3次失誤，曾豪駒說：「的確今天有出現一些瑕疵，但選手已經盡力想去守住每一顆球，失誤在所難免，會為了下一場趕快整理過來。」