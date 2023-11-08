中職／休3天再上還是猛 伍鐸7局失1分助龍擒猿平戰局
中華職棒總冠軍賽今晚在桃園棒球場的第4戰，樂天桃猿隊錯過無人出局滿壘機會，反由味全龍隊以4：1拿下勝利，伍鐸「中3日」交出7局失1分的威猛表現，將戰局扳成2勝2敗平手，戰線至少延長到第6戰。
伍鐸開打前就被賦予多元角色，首戰曾中繼3局、投35球失1分，休息3天又在今天扛起先發，以102球力撐7局，僅被猿隊敲4支安打，另有3次三振、3次四壞，丟掉1分，繼2017年後再次在總冠軍賽收穫勝投。
龍隊最大危機出現在2局下，廖健富安打加上守備失誤、保送，形成無人出局滿壘，結果伍鐸讓對方連敲兩個右外野落點較淺的飛球，無法形成犧牲打，再用三振下莊，鮮少顯露情緒的伍鐸也忍不住吼了一聲。
親密捕手拍檔蔣少宏也幫伍鐸打下勝投資格，2局上龍隊雖靠對手單局2失誤得分，但5局下也被猿隊追平，6局上龍隊再靠二壘安打、野選攻占一三壘， 蔣少宏安打、冉承霖滾地推進各有1分打點。
猿隊今年在總冠軍賽滿壘時累計7打數沒安打，靠3次保送擠回3分，加上去年3打數未敲安，兩年來滿壘連續10打數沒安打，無法適時製造大局。
猿隊先發投手陳克羿僅投3局就退場，失1分非責失，陳鴻文接手2.1局丟掉2分承擔敗投。
中華職棒總冠軍賽過去7次出現前4戰打完雙方2勝2敗平手，其中有4次是拿下第4戰的球隊奪冠，機率約57.14%，龍隊僅是略占上風，10日起重回天母棒球場續戰。
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