中職／台灣大賽桃猿大量短打 前3戰10次犧牲觸擊成搶分關鍵

中職樂天桃猿在總冠軍賽大量執行短打戰術，前3戰就已經有10次成功紀錄，桃猿隊首席教練古久保健二今天表示，因為在總冠軍賽連續安打機率不高，要先想辦法把跑者送到二壘。

桃猿隊在總冠軍賽前3戰取得2勝1敗優勢，3場比賽團隊就執行了10次犧牲觸擊成功，其中昨天光1場比賽就占了5次；選手方面，成晉、嚴宏鈞各成功3次，陳俊秀2次，林承飛、林立各1次。

桃猿隊首席教練古久保健二今天受訪時表示，主要是因為總冠軍賽對方的投手都非常強，「在這種情況我們要連續安打的機率不高，為了給他們守備造成壓力，要想辦法把跑者送到二壘，這樣有1支安打就可以得分。」古久保健二也指出，第1場、第2場又都是延長賽，就會想去搶那1分。

對於昨天比賽8局下一壘有人時，選擇讓陳俊秀短打，桃猿教頭曾豪駒表示，「俊秀一直都是很聰明的選手，會去看狀況，他有這個能力，也能夠讓我們安心。」曾豪駒也指出，比賽後半段多搶1分是1分，昨天整體細節都做得不錯，「成功了就是好的戰術，還是要靠球員執行力。」